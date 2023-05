Jacky Guzmán: ¿Cómo le fue cantando música típica?

La expresentadora de televisión Jacky Guzmán hizo su debut cantando música típica, le cumplió el reto a Alejandro Torres.

Jacky Guzmán se presentó la noche de este miércoles en la tarima del programa "Versus" donde interpretó "No me queda más".

"Buenas noches Panamá", fueron las palabras con la que la influencer entró al escenario. El público la recibió con gritos y aplausos.

Los mánagers de “Versus”, Jhonathan Chávez y Alejandro Torres, no dejaron de mirar a “La Peque”, como también se le conoce a Jacky Guzmán, durante su presentación.

De hecho, Alejandro Torres, quien fue el que la retó, subió al escenario por un momento y bailó con Guzmán.

Jacky Gumán, había comentado que le gustaba cantar, sin embargo, solo lo hace en el baño, como la mayoría, y nunca se le ha ocurrido hacerlo en público.

Además, cantar es una cosa, otra es interpretar música típica, por lo tanto, será todo un reto y Guzmán estaba dispuesta a complacer a sus seguidores. Al parecer lo hizo.

A la novia de Dímelo Flow le llueven los comentarios halagando su presentación.

Algunos han dicho que la expresentadora de televisión los sorprendió, porque no lo hace nada mal.

"Canta mejor que La Cuchita"; "Corrí a ver el programa solo por ella bella"; y "Felicitaciones @jackyguzmanpty Te luciste! No te conocía esa faceta! Excellent!", entre otros.

No obstante, a algunos no les convenció que cuando Julián Torres le pidió que cantara a capela, ella no lo hizo y dijo que se le había olvidado la letra.

