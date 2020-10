Jacky Guzmán está nominada en los premios E! People´s Choice Awards

La panameña Jacky Guzmán ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas y continúa siendo motivo de comentarios en redes sociales.

Primero, generó comentario por confirmar su relación con Dímelo Flow y luego por una supuesta fiesta en medio de las restricciones sanitarias por la COVID-19.

Ahora, ha dejado con la boca abierta a más de uno y generado comentarios por su nominación en los premios E! People´s Choice Awards.

Jacky Guzmán está nominada en la categoría "Influenciador Latino del año 2020", con el que reconocerán a talentos latinoamericanos que han aportado una gran labor por ayudar a construir un mundo mejor a través de su aporte positivo para la sociedad a través de sus redes sociales, según informan los mismos organizadores al hablar de esta categoría.

La influencer panameña compite en esta categoría con José Eduardo Derbez (México), Nath Campos (México), Daniella Álvarez (Colombia), Juan Pablo Jaramillo (Colombia), Sofi Morandi (Argentina), Belén Soto (Chile) y Gaby Asturias (Guatemala) son los grandes nominados.

Luego de que se publicara en la cuenta de Instagram de los E! People´s Choice Awards la lista de nominados en esta categoría, los comentarios sobre la panameña no cesan. Unos a favor y otros en contra.

A esta publicación Jacky Guzmán respondió: "Solo de estar nominada junto a influenciadores tan increíbles me siento privilegiada!!! Panamá!!!!".

En tanto en su cuenta de Instagram Guzmán escribió: "¡Nunca dejes de soñar!. Soy la primera panameña en ser nominada a #InfluencerLatino de los E! People Choice Awards 2020".

Del público se pueden leer comentarios para Jacky Guzmán como: "Felicidades a nuestra peque"; "Felicidades"; y "Here we go jackytaaaaa".

También los hay donde resaltan que la verdadera influencer es Daniella Álvarez (Colombia), quien perdió una pierna y se ha mostrado muy optimista.

El próximo 15 de noviembre desde Santa Mónica, California, E! transmitirá en exclusiva la 46° edición de la premiación más importante para los fanEs y la cultura pop en el mundo, los E! People´s Choice Awards 2020. La única ceremonia donde los seguidores son los únicos jueces y sus votos deciden quienes serán los grandes ganadores.

La entrega de premios global abre su periodo de votación hoy 1 de octubre ingresando a link sitio oficial pca.eonline.com los fans pueden votar por su talento latinoamericano favorito.

Solo el año pasado Latinoamérica generó más de 100 millones de votos. Sin embargo, la categoría ¨Influenciador Latino del año 2020¨ estará abierta para que el mundo entero pueda votar exhibiendo el talento de América Latina a millones de personas en los cinco continentes.