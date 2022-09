Jacky Guzmán está soltera: ¿Qué pasó con Dímelo Flow?

¡Se acabó el amor! Jacky Guzmán y el productor Dímelo Flow terminaron su relación, otra vez, no obstante, se desconoce si esta vez es definitivo.

Guzmán y del productor musical habían tenido una presunta relación intermitente desde que terminaron a inicios de 2021, desde entonces coincidían en eventos y dejaban una que otra pista en las redes de que aún estaban juntos.

No ha pasado mucho desde que los tortolitos se dejaron ver públicamente como una pareja, a inicios de julio se confirmó que habían retomado su relación e incluso Dímelo Flow reveló que Guzmán tomó la iniciativa y le pidió que fuera su novio.

En esa época en un live que hizo “La Doradita”, Liza Hernández, le preguntaron a Guzmán si habría reconciliación con Dímelo Flow y esta aseguró que no, sin embargo, se especula que siempre han estado juntos, solo que han mantenido la relación alejada de los reflectores, hipótesis que ganó fuerza posteriormente porque después no escondían su relación.

Resulta que la pareja finalmente rompió su vínculo sentimental, esto lo confirmó Guzmán, quien asegura que es una mujer libre y soltera.

¿Qué pasó? ¿Cuáles son los motivos de la separación? “La peque”, como también se le conoce a la expresentadora de televisión, no ofreció mayores detalles sobre la ruptura, simplemente reveló en la descripción de una publicación en Instagram que está soltera.

“Totalmente libre, totalmente feliz, totalmente satisfecha, totalmente soltera”, se lee en la descripción de la sexy foto que compartió Guzmán.

Las reacciones sobre la soltería de Guzmán no se han hecho esperar: “Ay no, hasta cuando esta situación con Dímelo Flow, la relación más tóxica del año”, “Dice soltera, porque no se ha casado. O eres casada o soltera. Todos especulando y ellos felices”, “Buena foto para declarar su soltería” y “Señores existe dos cosas: o estás casado o estás soltero, y que ella diga que está soltera no quiere decir que no tenga novio”.

Dímelo Flow, por su parte, no ha opinado respecto al tema.

