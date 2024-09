Jacky Guzmán no tiene apuro en mostrar el rostro de London

London, el segundo hijo de Jacky Guzmán, ya tiene ocho meses y hay algunos que no pueden dormir ni continuar con sus vidas porque no le han visto el rostro, pero se quedarán con las ganas, ya que la madre dijo que no tiene apuro ni necesidad de hacerlo.

“De verdad ustedes no pueden dormir ni vivir si no le ven la cara a mi hijo”, dijo la expresentadora de televisión y empresaria en un reciente live.

Guzmán explicó que de cuándo acá los que la cuestionan porque no ha mostrado el rostro del bebé influyen en sus decisiones como madre. “Tengan hijos ustedes. Ustedes lo que quieren es verle la cara al chiquillo para estar opinando”, afirmó.

La mamá de London quiere evitar esta situación y cuando se sienta lista para tomar esas batallas decidirá si presenta o no al bebé en las redes.

Para aquellos que no pueden vivir con la duda, la “Peque”, como también se le conoce a la famosa, los invito a tener sus propios hijos y hacerle una sesión de fotos para que las publiquen en las redes.

Asimismo, reiteró que como figura pública no tiene la responsabilidad ni el deber de mostrar la cara de su hijo.

“No se preocupen, van a estar bien, van a sobrevivir y van a seguir respirando sin verle la cara a mi hijo”, concluyó.

Para la famosa este tema es una lección aprendida, ya que en su momento expusó a Luccia en las redes y la gente se dedicó a lanzar comentarios destructivos sobre su hija.

Celebración

Recientemente, Guzmán celebró los ocho meses y el bautizo de London. “Te presentamos ante el señor, para que inicies una vida llena de felicidad de la mano de él”, escribió en la descripción de una galería de fotos que publicó en Instagram.

La celebración tuvo 50 invitados, entre amigos y familiares, incluyendo al padre del bebé, hablamos de Dímelo Flow.

