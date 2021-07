James Gunn, director de 'Suicide Squad', afirma que conocer a los panameños fue lo mejor de grabar el 'filme'

Para el cineasta James Gunn poder grabar en Panamá la cinta “Suicide Squad” fue algo muy emocionante.

“El pueblo panameño fue una alegría de principio a fin. Conocerlos fue uno de los mayores beneficios de hacer #TheSuicideSquad”, escribió en Twitter el guionista, director y productor estadounidense.

Luego de grabar en el barrio de Santa Ana y partes de Colón, el director de cintas de Marvel y DC Comics ha asegurado que los panameños son geniales, por lo que no dudaría en volver para realizar otro proyecto.

Anteriormente dijo que hacer esta cinta con vistas de Latinoamérica y Estados Unidos, fue una gran experiencia, considerando que ha sido el mejor viaje de su vida, reseña Crítica.

Durante febrero de 2020, cuando aún no se habían reportado casos de la covid-19 en el país, se rodó escenas de la segunda entrega “Suicide Squad”.

El Chorrillo, El Casco Antiguo y la Ciudad de Colón, fueron algunas de las locaciones donde actuaron estrellas como Margot Robbie, John Cena e Idris Elba.

Recientemente, Margot Robbie reveló que siempre lleva consigo un mazo de cartas en su cartera, las cuales consiguió en Panamá mientras rodaba “Suicide Squad”.

El filme ya estrenó el tráiler, donde se puede ver algunas de las locaciones donde rodaron en Panamá, lugares donde los fanáticos se daban cita para ver a los actores en acción.

VEA TAMBIÉN: 'Fast & Furious 9' es la película más taquillera del mundo desde 2019

La cinta finalmente llegará a los cines el próximo mes, el 6 de agosto.

Gunn confesó que no puede esperar a que los fanáticos vean la cinta en la pantalla grande.

The Panamanian people were a joy through and through. Getting to know them was one of the biggest benefits of making #TheSuicideSquad. https://t.co/HlCr1zAU8u— James Gunn (@JamesGunn) July 5, 2021