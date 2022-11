Japanese agradeció el apoyo que ha recibido de sus colegas durante su recuperación

Japanese está muy agradecido con los artistas, colegas y amigos que se han preocupado por su recuperación y que desde el día uno le han manifestado su apoyo.

Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, nombre de pila del artista, recordó que a nivel local se realizó un evento con la participación de varios artistas para recoger fondos para ayudarlo económicamente.

El intérprete de “El roba wifi” hizo un recuento de todos los artistas de alguna u otra forma le han tendido la mano durante su recuperación como Kafu Banton, quien constantemente lo visita, Aldo Ranks, Thony Sabana y otros.

A nivel internacional, de acuerdo a Japanese, también ha recibido el apoyo de varios artistas como Baby Rasta, Nicky Jam, Ñejo y J Balvin.

Aclaró que el apoyo de Nicky Jam y Ñejo no fue económico, más bien, constantemente están al tanto de sus avances y dándole palabras de aliento.

Baby Rasta y J Balvin, por su parte, le han pagado las terapias al intérprete, el colombiano le pago 15 días de terapia, el transporte del hospital a su casa (ida y vuelta) y dos meses de renta de su casa.

Japanese comentó que J Balvin deseaba que se mantuviera en el anonimato la ayuda que le ha estado dando, sin embargo, el panameño aseguró que tuvo que hacerlo público porque está agradecido con él.

“Señores yo estoy contando lo que me pasó, no estoy contando quién me pagó, quién no me pagó, no estoy por chismes, J Balvin me pagó 15 terapias, él no me ha dado dinero ni nada, las 15 terapias fue lo bueno, él paga el taxi todos los días de la terapia que tengo que hacer en la tarde, en la mañana yo pago la mía…”, reiteró.

saber

Coon frecuencia el intérprete comparte con sus seguidores los avances que ha logrado con las terapias, poco a poco ha ido recuperando la movilidad de sus piernas e incluso en múltiples ocasiones ha comentado su deseo de regresar a las tarimas.

Además, de sus colegas y amigos, sus seguidores a menudo le dejan mensajes de apoyo y de pronta recuperación.

