El artista Nando Boom visitó esta semana a su colega Japanese para ofrecerle apoyo en medio de la difícil situación de salud por la que atraviesa.

Nando Boom reconoció que observar a "Japa" en la condición actual no es nada fácil, por lo que evitó llorar en su presencia.

"Japanese usa lentes porque no quiere parecer derrotado. Honestamente no quiero llorar delante de él", expuso.

El exponente del reggae hizo un llamado de atención a aquellos que tratan de minimizar la situación de "Japa", recalcando que los derrames no son cualquier cosa.

Los cuatro derrames silenciosos, que asegura ha sufrido, han dejado secuelas físicas, mentales y emocionales muy evidentes en el artista. Ya casi no puede hablar bien y los efectos de los medicamentos fuertes también lo agobian.

Este fin de semana trascendió que más de 25 artistas, entre cantantes urbanos, DJ’s, animadores, el dueño de Chill Out, programas de TV y más, se han unido para realizar el evento “Todos con Japa”, que busca recaudar fondos para la salud del cantante.

Anyuri, Akim, Nerry Money, Chamaco, RD Maravilla, Barbel, Eiby, Anubikiss, Calero, Almirante, Carlienis son algunos de los artistas que forman parte del evento que se llevará a cabo el jueves 7 de diciembre en Chillout.

Todo lo recaudado será para costear los gastos médicos de Japa y sus terapias de recuperación. Japa, entre lágrimas agradeció el apoyo que le están dando.

Esta semana, el cantante del género urbano bromeó con lanzarse desde un balcón: "Me voy a tirar del balcón y nadie me va a poder parar, yo no tengo plata para comprarme una casa, cuatro mil 'dóla', cuatro mil 'dóla', las casas cuestan ciento y pico de miles, y yo no tengo plata ni con los dientes de oro puedo comprar una casa".

No obstante, su amigo Ramón Saldías aclaró que las incoherencias proferidas eran producto de la fuerte medicación que había recibido.

