Jean Carlos Córdova representará a Panamá en el Míster Global

El panameño Jean Carlos Córdova cursa el último año de la Licenciatura en Tecnología Médica y a la vez se prepara para el Concurso Míster Global 2023. Él representará a Panamá en este certamen.

Este concurso se llevará a cabo en Chiang Mai (Tailandia), el próximo 11 de febrero de 2023.

Mister Global está celebrando su octavo aniversario y dará la bienvenida a más de 40 caballeros inspiradores de todo el mundo que estarán compitiendo por este título.

Córdova se está preparándome de la mano de diferentes profesionales, en temas de armonía del cuerpo, inteligencia emocional, oratoria, inglés, proyección y cultural general de Panamá y Thailandia, para llevar la mejor representación de los hombres del país.

"Estoy agradecido y emocionado con todo el apoyo que me han brindado desde el primer día, esto es un trabajo que conlleva disciplina, amor, persistencia y trabajo es equipo, y los medios de comunicación también son parte de ese equipo, porque nos dan la oportunidad de que seamos conocidos y que tenga más visibilidad nuestros proyectos sociales, para entonces que este tenga más apoyo e impacto en la vida de los demás", dijo.

Representante panameño

Jean Carlos Córdova tiene 26 años, mide 1.83 de estatura, nació en la provincia de Colón y creció en Chiriquí, cuenta el modelo.

Desde sus 14 años, debido a una experiencia personal, celebra su cumpleaños en albergues de niños, siendo voluntario de diferentes casa hogares, "desde entonces mi vida siempre ha tenido una perspectiva diferente sobre el amor. Lo gratificante de compartir una sonrisa y una acción son cambios que no solo le hacen la vida más reconfortante al que lo recibe, sino al que lo da".

Añade: "Esto me hizo definir el rumbo de mi interés profesional, hoy curso el último año de la Licenciatura en Tecnología Médica, si Dios me lo permite me gustaría abrir mi propio laboratorio, y de esta manera ayudar a las personas que buscan tener cuidado de su bienestar físico y que por el alto costo de la vida en Panamá, no pueden realizarlos oportunamente para prevenir futuras enfermedades".

"Me gusta la gastronomía, el arte de la danza y he tenido la oportunidad de modelar para diseñadores panameños en diferentes desfiles de moda, he participado en comerciales, videos promocionales y musicales, así como he tenido la oportunidad de representar a Panamá hace unos años en un certamen internacional", cuenta.

Córdova señala que entre sus metas está el poder viajar a Estados Unidos para realizar una especialidad y ser parte de investigaciones, y así traer métodos más efectivos y avances tecnológicos que puedan optimizar el manejo de enfermedades en el país.

