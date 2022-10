Jennifer López y Ben Affleck: ¿La pareja está en crisis?

Sin duda Jennifer López y Ben Affleck han tenido una de las relaciones más mediáticas desde sus inicios. Un matrimonio por todo lo alto. Una relación llena de lujos y viajes. No obstante, parece que la pareja estaría viviendo su primera crisis.

Al parecer la pareja habría tenido fuertes discusiones y Affleck habría tomado la decisión de irse de la casa que comparten juntos. Esto sería porque la pareja habría discutido por el control de la relación, según el medio estadounidense, "Only Radar".

Además, muchos reportes de periodistas señalan que a la cantante le gusta tener las riendas de la relación y de las decisiones familiares, por lo que Affleck habría terminado apartado.

”La pareja no deja de pelearse. Antes de la boda, Jennifer hizo una actuación digna de un Óscar, fingiendo ser perfecta y muy relajada. Ben estaba cegado por el amor, pero no se dio cuenta en qué se estaba metiendo”, se lee en el medio, en el que aseguran que el testimonio es de una fuente muy cercana a la pareja.

“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el esposo número cuatro. Yo fui el esposo número uno y me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en nuestra noche de bodas, dijo que íbamos a estar juntos para siempre”, indicó el hombre para el ‘Daily Mail’.

Cabe resaltar que la cantante se ha casado en cuatro ocasiones, por lo que le preocupa repetir un divorcio, además, especialmente cuando en su última celebración realizaron una fiesta que duró tres días y costó varios millones de dólares.

Las redes sociales han sido el centro de confesiones para cientos de usuarios, quienes han causado polémica por hablar sobre famosos, restaurantes, tiendas de ropa, eventos, entre otros; sin embargo, esta vez el turno fue para los recién doblemente casados Ben Affleck y Jennifer López, quienes fueron duramente criticados por una exempleada de un casino, se lee en una nota de La Semana.

La usuaria identificada en TikTok como J Nguyen aseguró que la pareja de actores era “tacaña”, por lo que se “merecían el uno al otro”, y que incluso cuando Affleck intentaba dejar propina a los meseros, era López quien le insistía en que no lo hiciera a pesar de haber sacado ya el dinero.

“Ben Affleck tiene una de las peores reputaciones en la industria de los casinos. Es tacaño. Es grosero con otros jugadores. Es horrible”, afirmó la usuaria en su video, respondiendo a una pregunta de sus seguidores, quienes le cuestionaban si las personas dejaban propinas a los ayudantes del casino cuando ganaban.

“Y esto es en todo el país… En todos los casinos. En Harrah’s, en Atlantic City, en Commerce Casino, en California (…) Este hijo de p**a es tan tacaño”, continúo resaltando sobre el actor, indicando que no solo era en un casino, sino en varios de Estados Unidos.

“JLo es jodidamente tacaña. Ella le dice que no dé propina. ‘Él ya no está dando propina, cariño. No necesitas decir nada. Él ya no lo está haciendo’. Me encanta que haya terminado con JLo. Son perfectos el uno para el otro”, agregó sobre la actriz y cantante.

¿Será cierto? ¿Qué ocurre? Amanecerá y veremos.

