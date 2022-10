Redes sociales: ¡Cuidado con el 'doxing!

¿Han escuchado hablar del doxing? Esta práctica consiste en publicar información personal de terceros con la intención de intimidar, extorsionar o afectar de alguna manera. Por esta razón, deben tener cuidado con sus cuentas de redes sociales.

Un estudio efectuado en Reino Unido y publicado en junio de 2022 arrojó que el 19% de las personas encuestadas fueron víctimas de doxing.

El objetivo de los criminales con la publicación de información personal es asustar, avergonzar y crear una enorme angustia, a veces pidiendo dinero a sus víctimas, otras veces por venganza o un sentido personal de justicia.

El doxing es peligroso porque sus consecuencias pueden incluir desde el ciberbullying hasta el bullying y el acoso en el mundo físico, de hecho puede llegar hasta agresiones o asesinatos.

El doxing es una práctica que incluso comenzó a ser utilizada por cibercriminales en ataques de ransomware (un malware que cifra los archivos y sistemas informáticos para pedir el pago de un rescate y así devolver el acceso).

En 2019 unos grupos de ransomware no solo infectaban con malware a sus víctimas a quienes secuestraban los archivos, sino que comenzaron a robar información de sus víctimas antes de bloquear el acceso a la información. De esta manera, los cibercriminales presionaban a las organizaciones para que pagarán o de lo contrario publicarían la información privada", comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

¿Cómo evitar ser víctima del 'doxing'?

No compartir información personal en línea; usar la autenticación de dos pasos o multifactor en todas las cuentas; usar una contraseña única; asegurarse de que las videoconferencias y llamadas sean privadas y encriptadas; no abrir enlaces antes de asegurarse de que fueron enviados intencionalmente y por alguien que se conoce. En caso de duda, preguntar primero. Si fueron enviados por un extraño, no abrirlos.

