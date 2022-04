Jennifer López y Ben Affleck: ¿Se comprometieron otra vez?

Desde el año pasado hay rumores de que Jennifer López y Ben Affleck podrían llegar al altar muy pronto, recientemente la actriz y cantante fue vista en Los Ángeles luciendo en el dedo anular un enorme anillo de diamantes.

López recorría una tienda de muebles junto a su hija, Emme, y lucía hermosa, sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue su look bohemio, sino una roca brillante en su mano izquierda, lo cual ha reavivado los rumores de compromiso, resalta una nota de Telemundo.

Si en efecto se tratara de un anillo de compromiso, esta sería la segunda ocasión en la que Affleck, de 49 años, y ella, estarían planeando una boda.

El año pasado, López y Affleck se dieron una nueva oportunidad como pareja, luego de haber terminado con su compromiso en el lejano 2004.

En aquella época, Affleck le dio a JLo un anillo de compromiso con diamante rosado Harry Winston con valor de $2.5 millones.

Naturalmente, aquella joya dejó huella en la memoria de López, y en una entrevista de 2020, la artista confesó que amaba ese anillo.

En noviembre pasado, cuando promocionaba su película "Marry Me" (para la cual JLo usó un vestido de novia que pesaba 95 libras), López confesó si estaría dispuesta dar un nuevo ‘sí’ frente al altar.'



Jennifer Lopez y Ben Affleck ya estuvieron comprometido y en 2004 lo dieron por finalizado, en aquella época el actor le dio un anillo con un diamante rosado Harry Winston.

“Sí, supongo”, le dijo López a Hoda Kotb en la entrevista concedida a "Today". “Ya me conoces, soy una romántica. Siempre lo he sido”. La madre de los mellizos Emme y Max, agregó entre risas: “Me he casado varias veces. Todavía creo en el feliz para siempre con seguridad. Cien por ciento”.

Ya en este 2022, con su romance más que afianzado, Jennifer LÓpez reveló cómo le gustaría que le pidieran matrimonio.

“No se sí amaría una propuesta [de matrimonio pública], creo que se trata de algo íntimo entre dos personas, pero no tengo problemas con las muestras públicas de afecto”, declaró para iHeartRadio.

“Sí creo que una propuesta es esa clase de asuntos íntimos y sagrados, que debe ser solo entre dos personas (…). Cuando andas en plan de unirte con alguien más, se trata de una gran negociación”, añadió la productora y empresaria.

