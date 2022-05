Jerry Rivera puso a los panameños a bailar y a cantar sus éxitos

El salsero puertorriqueño Jerry Rivera, el artista invitado en el concierto de Marc Anthony, se “metió al público en el bolsillo”, los asistentes bailaron y cantaron sus éxitos.

La noche del miércoles, 4 de mayo, el recinto de la ciudad deportiva se convirtió en la sede de otro magistral concierto, el estadio Rommel Fernández, donde la velada inició con una presentación folclórica, seguida de las actuaciones estelares de Samy y Sandra Sandoval, Jerry Rivera y la estrella de la velada: Marc Anthony.

Aunque hubo molestias en la última parte del “show”, se puede decir que la gente se lo gozó. Samy y Sandra Sandoval abrieron la velada, pusieron a bailar al público al ritmo de nuestra música típica panameña.

La noche prometía y salieron esos pasos prohibidos, seguidillas; las féminas quedaron simulando sus polleras.

El recinto se llenaba, la parte del terreno más, ya que la gente quería su mesa y tirar pasos con sus familiares y amigos. Hubo quienes vinieron de Estados Unidos y otros países, así como de otras provincias solo para ver a Mar Anthony, pero se la gozaron con el intérprete de “Dame un beso así”.

Las luces se apagaron y pasadas las 11 de la noche salió en escena “El bonito de la salsa” con un popurrí de éxitos de los 90. Los de cuarenta, cincuenta y sesenta años recordaron aquellos amores escolares y que con esas canciones enamoraron a sus hoy esposas y esposos.

Sigo diciendo que yo la viví en 4K hoy. Sorry por los fans de Marc. #Forever Jerry Rivera fans. pic.twitter.com/IJjBNPEkpp — Jossie Jiménez (@jossiejimenez) May 5, 2022

Rivera cantó "Dame un beso así", "Esa niña", "Vuela muy alto", "Cuenta conmigo", "Nunca imaginé", "No hieras más mi vida", entre otros éxitos. El sudor ya se apoderaba de las personas que disfrutaban cada una de las estrofas y los coros de estos temas. ¡Hubo hasta golpes de pecho y todo!

Cuando la gente pensaba que Rivera se retiraría del escenario, siguió la salsa romántica. También cantó balada y recordó que quiere mucho este país porque le abrió sus puertas al inicio de su carrera. Además, dijo que recorrió el Canal de Panamá en jet ski.

El músico, 48 años, demostró que aún tiene la misma voz de joven, que tiene carita de niño con alma de hombre y con "Ese" pidió que le hicieran una bulla, pero el público lo ovacionó al instante.

Hizo tremendo espectáculo con orquesta en vivo y bailarines en escena. Cantó más de lo debido; a los asistentes les parecía extraño. Fue más de una hora de show, incluyendo las canciones con su artista preferido de todos los tiempos "Frankie Ruíz", quien falleció hace años.

Me quedaré con lo positivo del concierto:

1. Excelente compañía.

2. Excelente ambiente.

3. Conciertazo de Jerry Rivera, con homenaje incluido a Frankie Ruíz.

Y a pesar de que nuestras entradas fueron cortesía, no puedo evitar pensar en quienes hicieron su esfuerzo y pagaron.— Manuel Castillo Davidson (@MCasDavidson) May 5, 2022