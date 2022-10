Jhonathan Chávez: 'Cuando se meten con los míos..., por muy artista que sea yo voy a reaccionar'

Jhonathan Chávez y Alejandro Torres están en la lista de aquellos artistas jóvenes de música típica más sonados en estos momentos.

Desde hace unos meses estos artistas han hecho un buen trabajo, sus bailes se están llenando hasta más no poder, la gente quiere escucharlos.

Sin embargo, hay algo que ha incomodado a "El Canoso", como se le conoce a Jhonathan Chávez. ¿Qué ha pasado?

Al parecer hay fuertes tiraderas de mensajes o indirectas de parte de una agrupación de música típica hacia la de Torres y la de Chávez.

Chávez hizo un Live porque destacó que tiene un límite, porque nadie sabe todo lo que ha trabajado para llegar hasta donde está, porque ha tratado de trabajar con muchos exponentes de renombre en la música típica panameña, uniones que se dieron y otras que no.

"Cuando se meten con los míos o con mi familia yo, por muy artista que sea yo voy a reaccionar, porque de una vez dicen que por qué los artistas se ponen en eso... quiero dejar claro que no soy el propulsor del problema. Quiero mandar una advertencia a las personas de una agrupación, bueno, no a las personas de una agrupación, a las que manejan la agrupación que ahorita tienen problemas, bueno no, tienen como un celo, dolor, no sé cómo llamarlo con la agrupación de Alejandro Torres y la mía", explicó sin decir nombres.

El acordeonista contó que estas personas están detrás de una cuenta de TikTok en la que publican cosas negativas sobre su conjunto y el de Torres.

"Y eso los delata solitos, pero yo les quiero mandar una advertencia: la próxima vez que yo compruebe que hay cosas contra nosotros de parte de ellos, yo voy a abrir mi boca, porque yo sí no tengo acuerdo firmado como sus exvocalistas de la agrupación para que no hablaran todo lo que pasaba adentro de su empresa. Todo eso que pudo ser causal de demanda... yo sí puedo hablar...", siguió", dijo.

"El Canoso" tiene notas de voz de una persona que está detrás de ese grupo en las que le dice que él lo considera su enemigo porque tocaba muchos mano a mano con Torres.

"Desde ahí, sin tener nada que ver ni haber hecho nada en contra, quedé metido en un problema simplemente por eso, quedé embarrado en un problema que no me correspondía", destacó, admitiendo que guarda aún esa nota y que tiene muchas cosas que decir.

El músico destacó que ninguno de sus colegas ni los exmiembros se han atrevido a hablar de lo que saben por respeto al artista que está detrás de esa agrupación, porque le tienen mucho respeto: "ese señor es una gran persona, tiene una gran trayectoria, tiene respeto de sus colegas y nos da tristeza ver cómo un par de personas han arruinado la trayectoria de ese gran artista, música, persona que todo el mundo quiere, porque sabemos la gran persona que es. El problema es la gente que está detrás de él...", acotó.

Cabe mencionar que le dejó algo bien claro: "La próxima vez que se metan conmigo yo voy a abrir mi boca, así que a mí y a mi agrupación los dejan tranquilos o yo voy a abrir mi boca. No me meto ni con ustedes... varios colegas se acuerdan cuando los despreciaban y me han contado historias de cómo los despreciaban porque estaban pegados. Cómo despreciaban a Nenito y a Alfredo..", dijo.

