Jhonathan Chávez: 'Quizás no supe explicarme'

Luego de que Jhonathan Chávez hiciera un live donde dio detalles de la renuncia de una de sus vocalistas, Angélica de la Cruz, recibió comentarios donde le decían que había exhibido a su exvocalista.

La noche de este martes "El Canoso" hizo otro live para pedir disculpa y que su intención nunca fue esa, solo quería aclarar la situación.

"Nos dijo que ella sentía que no iba a poder hacer el trabajo… como que el nivel de espectáculo que estábamos haciendo nosotros ella sentía que no lo iba a poder hacer”, explicó el músico en aquel primer live.

También mencionó que, durante el tiempo, entre ocho o 10 meses, que de la Cruz estuvo enferma, cuando perdió la voz, de acuerdo a Chávez, se hicieron responsable de todo como su manutención, recibió su salario (aunque no estaba trabajando), se costeó sus medicinas, seguro social e incluso vivió con el músico.

Estas declaraciones generaron molestias entre el público y el músico salió al paso a explicar que su intención solo fue la de aclarar la situación.

"Yo hago este live porque yo soy un caballero y no sufro de ego ni de orgullo ni de machismo ni nada de esas cosas, he estado analizando, yo solito todo lo que dije en el live anterior y los comentarios de gente que dice que que soy poco hombre, por haber dicho lo que dije, lo que nosotros ayudamos a Angelica... ", empezó diciendo en ese segundo live.

Añadió: "Voy a pedir disculpa, porque somos seres imperfectos, nadie es perfecto en la vida, pido mis sinceras disculpas, porque quizás no supe explicarme y muchas personas han malinterpretado lo que trate de decir y esta vez voz hacer breve".

"Cuando yo dije todo lo que dije en el live anterior, no lo dije para exhibir a Angélica ni para sacar en cara lo que hice por Angélica, yo me enteré de la renuncia de Angélica desde el lunes carnaval, ya ha pasado mucho tiempo y nunca dije nada, yo estaba tranquilo no sufro de esas cosas... de mi conjunto se ha ido gente para otro grupo y no me he puesto en esas cosas, no sufro de esas cosas", dijo.

Añadió: "Sinceramente pido disculpas, creo que me malinterpretaron...".

El músico recordó que él hizo el primer live para desarticular a esas personas malas que "vienen hablar mal de mi porque angelica se salió...". De hecho, mostró una captura de pantalla

"De aquí salió mi intención de aclarar las cosas y decir lo que dije, porque sabemos de dónde vienen, yo sí estoy bien triste y muy sentido, le mandé un mensaje a Angélica porque no sabía eso, la única que lo sabia era Angélica", dijo.

Jhonathan Chávez reiteró que él quería dejar su nombre en limpio, "para que no tuvieran cómo difarme, porque sé lo que hice por Angélica, pero no para irme contra Angélica. Ella no va a salir a defenderme porque ella no es de eso, porque ella jamás se va a poner a pelear y decidí defenderme yo, pero no era para difamar o hablar más de ellos sino defenderme de estas personas".

