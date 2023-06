Jhonathan Chávez responde a los que critican sus 'shows'

El fin de semana se realizó un evento típico en el que estuvo participando Jhonathan Chávez y Los Triunfadores.

Luego de la presentación de "El Canoso" hubo quienes aplaudieron su espectáculos, pero otros criticaron su show.

Entre lo que le dijeron hay comentarios que dicen que su espectáculo no es autóctono y que hay remeneos, siendo estos últimos los más criticados.

“Para la próxima que no vayan esas jóvenes en panty, le quitan presencia al show” y “Esas bailarinas estuvieron de sobra. El canoso y su agrupación es suficiente”, fueron algunas de los tantos comentarios de los detractores.

Tras estas reacciones, Chávez no se quedó callado y salió al paso a defenderse argumentando que "la educación es en casa".

El cantante y acordeonista grabó un video para agradecerle a la gente que le escribió - que fueron muchas personas- que les gustó el show que brindaron, pues eso hace que la música típica panameña crezca y avance cada día.

A través de su cuenta de Instagram y precisamente en los comentarios del video en el que hablaba de este evento, una persona le comentó que se queda con lo autóctono y que debe tener más cuidado con el mensaje que le manda a los niños y jóvenes.

Él respondió: "Nada de los comercial es educativo, la educación es en la casa y la escuela, o usted me va decir que en Navidad comprarle muñecos superhéroes a los niños es educativo? Armas...delincuentes promocionan en esos juguetes, pero como es cómica, piensan que son infantiles...", destacó.

"...Si queremos educarlos lo primero que recuerdo yo es que mis papás me acostaban a las 7:00 p.m. y no me dejaban ni ver novela, la educación es de los padres y la escuela, no de la televisión la música y los comercios", contó.

