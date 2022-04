Jim Carrey se retira de la actuación: 'Ya hice suficiente'

La interpretación de Jim Carrey como el villano Robotnik, en “Sonic The Hedgehog 2”, podría ser su última aparición en la pantalla grande.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y una extensa filmografía Carrey ha anunciado que se retirará de la actuación para dedicarse a otras de sus pasiones, la pintura.

Jim Carrey, quien ha interpretado a más de 60 personajes en su carrera, dijo en una entrevista con el canal Access que habla muy en serio.

“Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio”, dijo a Access Hollywood.

El actor explicó que podría reconsiderar su decisión si le ofrecen un proyecto lo suficientemente bueno para convencerlo.

“Depende si los ángeles traen algún tipo de guión que, ya sabes, está escrito con tinta dorada que me dice que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me estoy tomando un descanso”, expresó Carrey.

En este sentido, Jim Carrey reflexiona sobre la etapa en la que está su vida, confiesa que le gusta pintar y la tranquilidad.

“Realmente me gusta mi vida tranquila, realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual. Siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”, reconoció el ganador de dos Globos de Oro.

Filmografía

Jim Carrey ha formado parte del elenco de filmes como “La Máscara” (1994), “Una pareja de idiotas” (1994), “Batman Forever” (1995), “Mentiroso, mentiroso” (1997), “Irene, yo y mi otro yo” (2000), “Dick y Jane” (2005), “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” (2004) y “Sí señor” (2008).

Este fin de semana se estrenará “Sonic The Hedgehog 2”, filme que, de acuerdo a su productor, tendrá una tercera parte y una serie spin off.

