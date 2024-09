Johnny Depp mostrará sus obras en una exposición en Nueva York

El actor estadounidense Johnny Depp abrirá el próximo 4 de octubre en Nueva York su primera exposición inmersiva, 'A bunch of stuff' (Un montón de cosas), en la que mostrará sus propias obras de arte, que hacen un recorrido por su vida y su faceta creativa.



El arte de Depp se podrá ver en el edificio Starrett-Lehigh, en el barrio de Chelsea -donde ya conviven muchas galerías de arte gratuitas- y contará con grandes habitaciones "inmersivas", galerías tradicionales y tiendas temáticas que guiarán al espectador a través de las diferentes fases de la vida del actor, según la página web de la muestra.



Por ahora la organización no ha puesto entradas a la venta, pero los interesados pueden apuntarse a una lista de espera y conseguir boletos una vez se inaugure la muestra.



"Johnny ha creado cientos de cuadros que ilustran su trayectoria vital, desde los primeros retratos de su madre hasta series de obras sobre la identidad, la introspección y la fama. Su arte es la historia de su vida", anota la web.



'A bunch of stuff', curada por BAUART -una empresa dedicada a crear museos y exposiciones- contará con varias salas, entre ellas 'The Black Box' (La caja negra), una película animada en 360 grados y narrada por el propio actor que explora su vida y su trayectoria artística.



La película no tiene un inicio ni un final marcados, por lo que los espectadores "están invitados a entrar, tomar las riendas y marcharse cuando quieran", de acuerdo a la web.



Por su parte, el espacio 'The White Box' (La caja blanca), expondrá más de 60 obras de arte físicas elaboradas por Johnny Depp a lo largo de tres décadas. Estas piezas estarán divididas en cinco capítulos e indagarán en la faceta del estadounidense como pintor.



'La caja blanca' también incluirá artefactos del actor "que ofrecerán un vistazo más profundo a las inspiraciones y las historias detrás de cada pieza".



En declaraciones a la revista People, el protagonista de la saga 'Pirates of the Caribbean' expresó que, "a través de la magia y la locura de la vida" el arte ha sido su "refugio".



"Estas piezas, nacidas de diferentes etapas de mi viaje, son el residuo de una vida vivida", aseguró.



