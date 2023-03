Jonathan Majors negó las acusaciones de agresión

Jonathan Majors, estrella de Marvel, negó las acusaciones de presunta agresión a su novia y reveló evidencia, mensajes de texto, para demostrar su inocencia.

Majors, con crédito en “Ant-Man y la avispa: Quantumania” y “Loki”, fue puesto bajo custodia policial y acusado de agresión el pasado 25 de marzo, poco después del arresto su abogado emitió un comunicado donde afirman que el histrión es “completamente inocente y probablemente la víctima”.

La investigación está en curso y tras hacerse pública las acusaciones Majors ha sido fuertemente criticado pese a que “negó las acusaciones”.

“El Sr. Majors niega completamente haber agredido a la mujer. Alrededor de las 11 a.m. del 25 de marzo de 2023, Jonathan Majors llamó al 911 preocupado por la salud mental de la mujer”, dijo Priya Chaudhry, abogado de Majors, en una declaración a “The Direct”.

Chaudhry explicó que el arresto de su cliente, en Nueva York, era parte del protocolo de la policía que quería al actor bajo “ciertas circunstancias” y quien usó fuerza física contra él fue su novia.

“La policía llegó con los paramédicos, como es el procedimiento estándar, y arrestaron al Sr. Majors debido a un protocolo de la policía de Nueva York que requería el arresto en ciertas circunstancias. Ese mismo día, solo 7 y 9 horas después, la mujer envió mensajes de texto al Sr. Majors. admitiendo que ella fue quien usó la fuerza física contra él”, comentó la letrada.

Además, reiteró que la novia de Majors “rechazó cualquier acusación” de irregularidades por parte del actor, indicando que la situación fue “(su) culpa por tratar de agarrar (su) teléfono”, lo que supuestamente causó su disputa que llevó al arresto, y confirmó la narrativa de que la estrella de Marvel inicialmente llamó a la policía:

“Ella también rechazó cualquier acusación de que él le había hecho algo y confirmó que el Sr. Majors llamó al 911 debido a su condición mental. Estos son esos mensajes, redactando el nombre de la mujer para su privacidad”.

“Cuando vieron mis heridas y supieron que nos habíamos peleado, me dijeron que tenían que arrestarte porque es el protocolo. Me enfadé mucho, siento que estés en esta situación. Me aseguraré de que no pase nada más, les dije que fue mi culpa por intentar cogerte el móvil. Acabo de salir del hospital”, reza uno de los mensajes.

En este sentido, los abogados de Majors tienen grabaciones, mensajes y testimonios que refuerzan su versión de los hechos.

