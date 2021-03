Jorge Gómez en relación a la fiesta por el primer año de 'Panamá Solidario': 'Lo ancho para algunos y lo angosto para otros'

El tema que se ha tomado las redes sociales la mañana de este jueves es la fiesta de aniversario del primer año del Plan Panamá Solidario.

Las críticas no se detienen. Uno de los que ha manifestado su inconformidad es el tipiquero Jorge Gómez, quien dejó saber su enojo, luego de ver a varios de sus colegas amenizando la fiesta donde había una gran cantidad de personas.

Jorge Gómez expresó que no comprende cómo a ellos no se les deja hacer eventos con pocas personas, como cumpleaños o tocar en los casos. ”¿De qué se trata”, dijo Jorge Gómez.

El tipiquero, intérprete de "La Prohibida", hizo estas declaraciones a través de un video en su cuenta de Instagram.

“Me da un coraje muy grande, cómo es posible que yo el viernes toqué un virtual en Volcán, Chiriquí, y la Jueza de Paz llegó y me paró el virtual, porque supuestamente había cierta cantidad de gente… con policías y todo”, dijo.

Añadió: “Pero veo el video de un colega de la música típica tocando y alegrando la gente con mascarilla, no veo por qué nosotros como músicos no podamos tocar en un casino, en una fiesta privada, en un quinceaños, no me vengan a salir que los que están en el video están vacunados”.

“Da rabia porque los bancos no dejan de molestar, los seguros de carros, de a dónde no tenemos entrada, más de un año sin trabajar, cuál es la zozobra que hay”, señaló.

Jorge Gómez comentó que él les dice a sus colegas que se organicen para “hacer que nos escuchen… ver estos videos, qué tristeza y nosotros pasando paramos, hay muchos colegas que se están beneficiando del Gobierno y están emplantillados”.

Le pide al Gobierno chance para realizar eventos privados, los casinos y eventos presenciales con poca gente.

“No hay nada más lleno que los supermercados, es que no quieren darnos chance, yo quiero saber la razón”, añadió.

“Solo quería manifestar, uno no se puede quedar callado, estás vainas duelen, lo ancho para algunos y lo angosto para otros”, indicó.

“Tenemos los mismos derechos… necesitamos trabajar”, culminó.

Este video que ha sigue publicado en varias plataformas digitales ha recibido varios comentarios de apoyo al tipiquero, hijo del exvocalista de Ulpiano Vergara, Balbino Gómez.