José Raúl Mulino y la Primera Dama celebraron 39 años de matrimonio

El fin de semana tuvo lugar un acontecimiento importante, hablamos del aniversario número 39 de casado del presidente José Raúl Mulino y la Primera Dama Maricel de Mulino.

La fecha no pasó desapercibida, ya que el matrimonio presidencial publicó en sus respectivas cuentas de Instagram un post para conmemorar su aniversario de casados.

El mandatario publicó una fotografía donde se le ve haciendo un brindis con su esposa y en la descripción le agradece por su apoyo incondicional.

“Un brindis por 39 años de vida juntos y rodeado de grandes hijos y preciosos nietos”, expresó el presidente en su publicación.

La Primera Dama, por su parte, fue reflexiva sobre el tiempo que ha compartido con Mulino. Han sido 39 años de “amor, comprensión y sacrificios”, además, han tenido el privilegio de construir una vida llena de bendiciones.

El matrimonio presidencial tiene cuatro hijos, cinco nietos y dos más que vienen en camino para llenar aún más sus corazones, adelantó de Mulino.

Asimismo, reveló el apodo que le tiene de cariño a su esposo, Joe. “(…) mi querido Joe”, se lee en la publicación que acumula más de 4 mil likes y más de 300 comentarios.

“(…) Gracias por estos 39 años de historias y luchas compartidas, de retos superados y de grandes momentos. Salud por los recuerdos y por todo lo que aún está por venir”, concluyó la Primera Dama.

Los seguidores del matrimonio tampoco dejaron pasar la oportunidad para felicitarlos por su aniversario.

“Mil felicidades. Hermoso que saquen tiempo para los dos”, “Lo hemos dicho siempre, detrás de un caballero, existe una dama espectacular dama. Nada es fácil. Bendiciones a ambos”, “Y el equipaje no pesa y el camino no cansa, cuando lo que se carga es amor. BENDIABRAZOS” y “Felicidades para ambos, Dios me lo bendiga”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en Instagram.