Joseline Pinto celebra su cumpleaños con 'sexi' fotografía

Joseline Pinto, exparticipante de “Esto es Guerra” y presentadora de televisión, está de cumpleaños y para festejarlo se realizó una sexi sesión fotográfica.

En la fotografía que publicó, Pinto luce al natural y como Dios la trajo al mundo, pero con las áreas sensitivas cubiertas con flores y con su rubia melena.

“Florecer”, fue la palabra que usó la presentadora de televisión para describir la fotografía.

Pinto agradece a Dios por permitirle cumplir un año más, por las bendiciones, por un nuevo despertar y por su salud.

“(…) Vida prometo vivirte cada día con intención, encontrando el propósito y el aprendizaje en cada paso que me permitas dar”, dijo la beldad.

La publicación alcanzó más de 30 mil “me gusta” y más de 600 comentarios (a las 10:08 a.m.), varios de ellos son comentarios de felicitaciones y buenos deseos.

“Feliz cumpleaños”, “Felicidades” y “Feliz cumpleaños mi reina… esa mujer empoderada y renaciendo como las flores es la que espero ver… sin dar paso atrás… felicidades belleza…”, son algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que, al momento de la esta publicación Pinto eliminó o archivo la fotografía, se desconoce la razón, sin embargo, podría ser por la cantidad de hate que recibió por la temática que eligió para la sesión.

“¿No hay celebración de cumpleaños sin desnudez? ‘Así como Dios me trajo al mundo’”, “Después no diga que la maltratan por andar desnuda”, “Le pegaron y ya ta’ pelando foto encuera en las redes”, “Que buena forma encontró para liberar complejos, traumas y depresión” y “¡Por Dios! Ella es simpática, pero no es para tanto. Creo que floreció demasiado”, son algunas de las críticas.

Por el momento, Pinto, quien denunció a su expareja por maltrato, no ha reaccionado a las críticas que ha recibido.

