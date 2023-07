Juanes contrariado por la cancelación de su concierto

El cantante colombiano Juanes dijo sentirse "un poco contrariado" por la cancelación de su concierto anoche en el Central Park de Nueva York, decidida por motivos de seguridad al reunirse en las inmediaciones un número inmanejable de miles de personas.

"Lo que pasó anoche fue frustrante", señaló el artista al asegurar que tenían mucha ilusión por la presentación en el Parque Central como parte de la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC), concierto en el que presentaría los temas de su nuevo álbum, "Vida cotidiana".

Pero solo pudo cantar un tema y en el segundo la Policía le conminó a interrumpir el espectáculo. "Te tienes que ir ya", le dijo, arguyendo que la situación estaba fuera de control.

"Estaba súper emocionado con la reacción de la gente (tras comenzar el concierto)" ante 5.000 personas, según datos de las autoridades y "no tenía idea de lo que estaba pasando afuera" donde 12.000 personas que no habían podido entrar al área del SummerStage, donde se realizan los conciertos de verano, intentaban todavía ingresar a la zona, indicó.

Juanes, que participó en un foro de la LAMC en un hotel en Manhattan donde contestó preguntas sobre su carrera pero contó primero los detalles de su abortado concierto neoyorquino.

"Yo no entendía nada pero me explicaron que era por la seguridad", afirmó el cantautor.

Tras el incidente, el artista subió un video en su cuenta de Twitter explicando lo ocurrido. "Muy triste porque no pudimos terminar nuestro show, pero quiero que sepan que la seguridad siempre va a ser primero para nosotros, por encima de lo que sea", afirmó en el tuit en el que también expresa su deseo de "poderlos ver pronto".

Fue la primera vez en tres décadas que SummerStage tuvo que cancelar un concierto debido a problemas no relacionados con el clima, ha dicho la directora ejecutiva City Parks Foundation SummerStage, que organiza los conciertos de verano.

Muchos de los asistentes al foro habían estado ayer presentes en Central Park, y para resarcirles, Juanes aceptó interpretar un tema, con una guitarra que le facilitaron del público.

"¿Que quieren escuchar?", preguntó en la abarrotada sala para obtener por respuesta "A Dios le pido" que el público -en su mayoría artistas emergentes y productores- cantó con el colombiano, quien finalmente interpretó otro tema para gusto de todos.

Juanes habló de diversas cuestiones, entre ellas de salud mental, de su rutina diaria, composiciones y la etapa en que paró temporalmente su carrera, y además anunció que el próximo agosto sale al mercado su guitarra "Luna White".

"Me da mucha emoción y gusto. Va salir mi guitarra oficial con Fender. Para mí es un sueño muy grande, no lo puedo creer. Cuando vine a este país en el año '96 apenas tenía (dinero) para montarme en un bus y para ir a Guitar Center (cadena de instrumentos musicales) me quería morir", recordó.

Indicó además que hace dos años Fender lo invitó a hacer el proyecto de la guitarra, "que se llama Luna White (una de sus dos hijas se llama Luna) y es "para grabar, para tocar cualquier tipo de música" y todo lo que se recaude con la venta irá a la Fundación Mi sangre, que fundó Juanes, y a la Fundación Fender Play.

El "toque Juanes" en esa guitarra es que los micrófonos fueron calibrados a su estilo, a su gusto. Es como a mí me gusta tocar la guitarra, muy suave, muy dulce" y para hacerla realidad trabajo con dos expertos colombianos en el tema.

