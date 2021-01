Juanpi Dolande venció la covid-19 por segunda vez

Juanpi Dolante venció la covid-19 tras haberse contagiado por segunda vez con el virus.

A través de Instagram, Juanpi Dolante compartió que está el día 14 de su cuarentena y puede decir que está libre de la covid-19.

“Saludos familia, feliz sábado, hoy celebro la vida, hoy cumplo 14 días de mi cuarentena y les puedo decir que estoy libre de covid-19 por segunda vez, lo he vencido”, dijo en un video Dolande.

Debido a esto comentó que vive en modo agradecimiento porque en este viaje llamado vida el destino nos presentará dificultades, sueños que no se cumplieron y personas que se fueron de nuestro lado.

No obstante, indica que estás situaciones nos preparan para ser mejores seres humanos.

Por esto insta a sus seguidores a vivir en modo agradecimiento.

Ante la buena nueva amigos, familiares y allegados se alegraron por ello. “Que bueno que estés bien ...solo que la victoria no es nuestra es de Dios”, “Que belleza, las batallas de la vida son obstáculos que uno sobrepasa con buena actitud y positivismo” y “Gracias por tus palabras...muy sabias, Dios es fiel”, comentaron los seguidores de Juanpi.

Dato

El 4 de enero, Juanpi anunció que se había contagiado con la covid-19 por segunda vez mientras trabajaba, se contagió por primera vez en junio del año pasado.

“Una vez más me ha tocado enfrentar a este enemigo invisible que nos ha cambiado la forma de vivir a todos. ¿Cómo me contagie nuevamente? Como todos tengo que salir a trabajar. Así me contagié, en una reunión”, dijo en su anuncio.

En esta ocasión padeció síntomas de resfriados: Dolor de cuerpo y tos.