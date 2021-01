Patricia Navidad le envía un mensaje a aquellos que celebran la suspensión de su cuenta de Twitter

Al igual que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump a la actriz Patricia Navidad también le suspendieron su cuenta de Twitter.

Patricia Navidad, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su apoyo a Trump, dijo a través de su cuenta en Instagram que, quienes celebran la censura hoy sufrirán por los mismos motivos y quizás hasta peor en el futuro.

“¡La mentira no se censura, solo la verdad sufre de censura y no se debería festejar! La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana lloraran por los mismos motivos y quizás lo padezcan de peor manera”, escribió Patricia Navidad.

Pero que le hayan suspendido la cuenta a la actriz para algunos no es una sorpresa, Patricia Navidad se ha dedicado durante la pandemia de la covid-19 a difundir información sobre supuestas conspiraciones que giran en torno a la crisis sanitaria.

Ha hablado de una supuesta plandemia, de la implantación de nanotecnología a través de la vacuna de la covid-19 y los intereses ocultos de algunas personalidades.

En su reciente publicación Patricia Navidad dijo: “Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización”.

Según ella difícilmente la humanidad será libre porque ello significa despertar a la conciencia y ser responsables, no obstante, en su escrito señala que la mayoría de las personas temen a la responsabilidad, disfrutan del confort y la comodidad de no pensar, de evadir, señalar y culpar a los demás de sus propias irresponsabilidades.

En este sentido, Patricia Navidad insta a las personas a despertar la luz de la conciencia y a ver con los ojos del alma y del razonamiento. “Aún podemos construir y crear nuestra mejor versión de humanidad”, comentó.

“¡Despierten! ¡Viva la libertad de expresión y la diversidad de pensamiento! ¡Defendamos nuestros derechos, libertades y dignidad humana! ¡Dios los colme de luz y bendiciones!”, concluyó diciendo.

“Si hubieras estado expresando la "verdad" como dices no te censuran la cuenta”, “Muy bien. Me alegro de que cerraran tu Twitter, no podía seguir leyendo y escuchando tanta estupidez”, “se Dios del que tanto hablas, el que adoras. ¡Escuchó mis plegarias para que cerraran tu Twitter, aleluya! Dios lo puede todo”, son algunas de las reacciones que generó la censura de Navidad en Twitter.

Pero, por otra parte, cabe mencionar que muchas personas apoyan las teorías que comparte Navidad.