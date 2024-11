Juez rechaza la nueva solicitud de libertad bajo fianza de Diddy, que seguirá preso

Un juez de Nueva York rechazó este miércoles la tercera solicitud de libertad bajo fianza del rapero Sean Combs (Diddy), que está en la cárcel desde que fue acusado de tráfico sexual este pasado septiembre, al considerarlo un riesgo para la seguridad pública.



"El tribunal cree que el gobierno ha mostrado con pruebas claras y convincentes que no hay una condición o combinación de condiciones que garanticen razonablemente la seguridad de la comunidad", dijo el juez Arun Subramanian en su fallo, publicado hoy en la plataforma judicial digital.



El juez señala que el artista está acusado de "crímenes serios y violentos" y podría manipular a testigos, y además considera probado que este ha" violado las regulaciones" carcelarias para ocultar sus comunicaciones con terceras partes, como denunciaban las autoridades.



La defensa de Diddy, que está en una prisión de Brooklyn a la espera de juicio en mayo de 2025, propuso el viernes una fianza de 50 millones de dólares y recluirlo una casa de Manhattan sin acceso a teléfono ni internet, sujeto a vigilancia y con limitaciones sobre con quién mantiene comunicaciones.



La Fiscalía, como en otras ocasiones, argumentó en contra de que el artista salga en libertad por el riesgo de que manipule a testigos o víctimas, y denunció que ha estado comunicándose con el exterior desde prisión de manera no autorizada, lo que consideran obstrucción de la Justicia.



El juez, que no falló el viernes porque quería que ambas partes le dieran información sobre esas comunicaciones desde la cárcel, no aludió al "contenido" de las mismas sino a la "voluntad de saltarse las normas" penitenciarias para dificultar que se le monitorice.



Tras varios registros en sus mansiones, Diddy fue arrestado en Nueva York el pasado septiembre y acusado de conspirar para cometer crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, supuestamente desde 2008 hasta la actualidad, unos delitos que ha negado.



Otros dos jueces han negado la libertad bajo fianza del rapero, la última el pasado septiembre, advirtiendo sobre una posible manipulación de testigos.