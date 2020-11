Julio Shebelut causa revuelo por un comentario en Twitter, hasta sus colegas reaccionaron

Revuelo es lo que ha causado el periodista Julio Shebelut tras responder un comentario a un seguidor.

Versión impresa

El asunto se generó, luego de que el periodista Alejandro Rodríguez le escribiera a Julio Shebelut: "Me tocó poner el final del partido en 'mute', porque que va... saludos cada 15 segundo a la prima, la tía y a la abuela". Esto tras el clásico de la LPF entre Plaza Amador y Tauro.

Shebelut respondió: "Tráeme a tu hermana para que veas como la pongo en 'mute' los 90 minutos y más".

Este desató los comentarios tanto de los seguidores como de los colegas de Shebelut.

Por ejemplo Ricardo Icaza le opinó: "Si es cierto, se respeta la opinión del joven periodista es su opinión, pero donde queda su ética criticando a sus “colegas”... tan fácil que pudo escribirle al privado. Cada acción lleva una reacción...".

A este mensaje reaccionó Miguel Remón: "Ricky te respeto mucho pero no trates de justificar o defender la postura de tu compañero @shebelut A mí varios Colegas también me critican cuando narro y no por eso voy a hacer un comentario tan MISÓGINO de meterme con la hermana del que me critica. Debes orientarlo Ricky".

Pero, Icaza no se quedó callado y respondió: "Ya conversamos, no estoy defendido a ninguno pero me parece que el respeto debe venir de todas las partes, es solo mi lectura de las cosas, un abrazo Miguel".

El que tampoco se quedó callado fue el también periodista Santos Cano: "Tienes toda una vida de 'periodista' metiéndote con el trabajo de los demás. Has juzgado, insultado e irrespetado a muchos colegas. No tienes moral para decir lo que acabas de tuitear".

VEA TAMBIÉN: Franklyn Robinson: 'Algunos jóvenes no tienen responsabilidad laboral'

Añadió: "Hablaste basura de @tvmaxdeportes y ahora mira dónde estás. El que no te conoce que te compre".

Los comentarios de los seguidores están divididos, algunos dicen que con un comentario así Alejandro Rodríguez tenía que atenerse a ese tipo de respuesta.

No obstante, otros sí lo critican, porque dicen que es inaceptable que un periodista responda de esa manera.

Me tocó poner el final del partido en mute porque que va...saludos cada 15 segundos a la prima, a la tía, a la abuela...— Alejandro Rodriguez (@AlejandroR507) November 19, 2020