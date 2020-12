Justin Bieber defiende a su esposa de una seguidora de Selena Gómez

¡Polémica! El cantante Justin Bieber se cansó de los ataques hacia su esposa.

Bieber recurrió a las redes sociales para defender a Hailey, usó sus historias en Instagram para interceder por su esposa de una fan de su expareja, Selena Gomez.

El intérprete de “Yummy” replicó el video de una mujer pidiendo a sus seguidores que fueran a un live que haría Hailey y comentara cosas como “Jelena” y “Selena es mejor”, se lee en La Botana.

“La triste excusa de un ser humano que simplemente alentaba a la gente a ir literalmente tras mi esposa, pidiéndole a la gente que dijera que mi relación anterior era mejor. Solo quería compartir esto para que tengan una idea de lo que enfrentamos todos los días”, comentó Bieber.

Añadió que “fácilmente podría dejar que me robaran la alegría, pero luego pienso en su vida y en lo miserable que debe ser para querer pasar su vida tratando de hacer que los demás se sientan pequeños”.

Bieber añadió que en esta situación hay una lección, dijo que la personas que está motivando los ataques hacia su esposa está perdiendo, porque este tipo de acciones la dejará sin amigos y alegría.

“La lección aquí es que ella es la que se está perdiendo (…) la vida es gratificante cuando elevas y agregas valor a las personas. Una vida en la que quieres hacer que los demás se sientan pequeños te dejará sin amigos y sin la verdadera alegría”, concluyó.

Pero, las cosas no quedaron allí, Hailey no quedó callada y también comentó sobre el ataque, cosa que normalmente no hace como protección.

“Normalmente me quedo callada y no me meto en estas cosas porque necesito protegerme a mí misma y a mi mente. Pero realmente ha alcanzado un nivel de ira y odio que es sorprendentemente dañino para la salud y triste”, dijo la esposa de Bieber.

Advirtió que nunca desea que otra persona sea tratada de esta manera y destacó que nunca tolerará este comportamiento de odio, por el contario, considera que se debe apoyar, elevar y alentar a otras mujeres.

“Deseándole lo mejor a la joven de ese video. Espero que encuentre amor, paz y felicidad en esta vida”, señaló Hailey.