Justin Bieber presenta su tema 'Anyone'

Justin Bieber celebró el Nuevo Año con su nuevo sencillo "Anyone", coescrito y producido por Andre Watt con la dirección visual de Colin Tilley.

Versión impresa

El tema fue lanzado 1 de enero 2021. Los fanes de Bieber sintonizaron su Livestream global New Year's Eve concert presented by T-Mobile, quienes tuvieron oportunidad de escuchar antes que nadie el nuevo sencillo "Anyone", informaron en nota de prensa.

"No puedo pensar en una mejor manera de cerrar 2020 y comenzar 2021 que celebrar con mis fanáticos de todo el mundo y compartir esta nueva música con ello", dijo Bieber.

"La música nos ha ayudado a superar muchas cosas este año, y para mí, personalmente, ha sido sanador y transformador", añadió.

"Anyone" es una canción tan especial, esperanzadora y con un himno. Establece el tono para un año nuevo más brillante, lleno de esperanza y posibilidades", comentó.

Cerrando 2020 con tres singles exitosos: "Holy", "Lonely" y "Monster", Justin Bieber reina como uno de los artistas más importantes del mundo.

El artista número 1 en YouTube con más de 60 millones de suscriptores, el artista número 2 en Spotify a nivel mundial con más de 75 millones de oyentes mensuales, más de 200 millones de audiencia de radio combinada de EE. UU. por semana, y tres nominaciones al Grammy y un American Music Award por su álbum de 2020, Changes.

Changes, el quinto álbum de estudio de la superestrella mundial ganadora del Grammy Justin Bieber, debutó en el puesto número 1 en la lista de álbumes de EE. UU., con más de 1 millón en el consumo global de la primera semana.

VEA TAMBIÉN: Neka Prila: Crean una cuenta de Instagram para atacar al hijo de la exguerrera

Changes, el séptimo álbum número uno en general de Bieber, también debutó en el puesto número uno en la lista de álbumes de R&B de Billboard, una primera vez para él. Subrayando el dominio global de Changes, el álbum alcanzó el número 1 en el Reino Unido y Canadá, y registró el número 1 en iTunes en 85 países.

A lo largo de su carrera, Justin Bieber ha acumulado más de 50 mil millones de reproducciones y más de 60 millones de álbumes equivalentes en todo el mundo.

El álbum de Justin, ganador del Grammy 2015, Purpose, ha vendido más de 21 millones de copias en todo el mundo.