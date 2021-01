K4G disfruta su trabajo después de 10 años de esfuerzos

En los últimos meses son varios los panameños que han estado escalando en el mundo de la música.

En este listado hay cantantes y también productores musicales, una de ellos es K4G, quien está disfrutando mucho su trabajo. Cosechando frutos.

El productor musical K4G publicó un tweet donde con pocas palabras dio a entender que la está pasando muy bien.

"Creo que estoy disfrutando tanto mi presente... que no recuerdo los 10 años que me costó", dijo K4G.

Al lado de esta imagen escribió: "Disfrútenme no es Taquilla, es Gozarmelo!".

La publicación también fue posteada en su cuenta de Instagram, los comentarios no se hicieron esperar.

"Amén Kbron", le escribió El Boza (@bozamusic); "Y tu sigue disfrutando que lo que está por venir será mucho mejor", dijo @orlandomunoz_; y "Felicitaciones bro! Se llama éxito ... otros le dicen suerte", escribió @inox_soluciones, son solo algunos de los comentarios que le dejaron en Instagram.

La publicación lleva más de 10K en "me gusta" y más de 290 comentarios.

El productor panameño está trabajando de la mano del Sello Carbon Fiber Music Inc. que pertenece a Farruko.

Por estos días se le ha visto a K4G compartir sobre su trabajo en el estudio a través de sus redes sociales.

Por otro lado, a pesar de aquel incidente por el omentario de su ex, Daluna, K4G ha aprovechado y ha ganado más seguidores. Por eso dicen, "no hay mal que por bien no venga".