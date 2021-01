Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, y su historia de amor con Douglas Emhoff

El nombre de Kamala Harris ha sonado mucho en los últimos días, pues se ha convertido en la primera vicepresidenta de Estados Unidos, a raíz de esto, y como era de esperarse, detalles de su vida profesional y personal han salido a la luz.

Su vida ha estado rodeada de triunfos y ha ganado terreno en su área, en la rama del derecho. Ahora acompañará al presidente Joe Biden en la tarea de dirigir a Estados Unidos desde la Casa Blanca.

No obstante, en cada uno de sus pasos ha estado acompañada de un gran soporte: Su esposo, Douglas Emhoff. Con este hombre ha construido una hermosa historia de amor, tal como consta en diferentes publicaciones estadounidenses.

Douglas Emhoff también ha estado en el ojo mediático, por esta razón se han conocido detalles de este personaje.

Emhoff también se ha convertido en el primer hombre en ocupar un lugar que hasta ahora solo había sido ocupado por mujeres, tal como se lee en una publicación de Telemundo.

Romance

La pareja se conoció en 2013, cuando ella era fiscal general de California y él era un abogado de entretenimiento de alto perfil en Los Ángeles.

Según la publicación de Telemundo, fue gracias al mejor amigo de Kamala que tuvieron su primera cita.

Kamala Harris contó en un fragmento de su libro "The Truths We Hold": "La mañana después de nuestra primera cita, Doug me mandó una lista de posibles fechas para vernos en los siguientes dos meses. 'Quiero ver si podemos hacer que esto funcione".

"En el momento en que conocí a Kamala, supe que estaba enamorado", dijo Douglas Emhoff en un artículo publicado por la revista GQ.

"No solo por quién es ella, la mujer cálida, divertida y compasiva que fundamenta a nuestra familia, sino también por la profunda determinación con la que lucha por las causas en las que cree", añadió en la publicación.

El también abogado reveló que, además de la personalidad única de Harris, fue la dedicación a su trabajo y la forma en la que defiende sus creencias lo que terminó por enamorarlo aún más.

"Cuando comencé a sumergirme en el mundo de Kamala eso nos acercó aún más... Me di cuenta de cuánto de ti mismo dejas en el camino, cuánto pesan estas historias sobre ti y, aunque no podía imaginar que fuera posible lo que vivimos, llegué a comprender y admirar quién es ella y aún más lo que ha podido lograr", enunció.

Douglas también expresó lo orgulloso que está de su nuevo título y está consciente de la gran labor y responsabilidad que implica ser el segundo caballero.

