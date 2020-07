Kanye West llora durante su discurso sobre el aborto y le llueven las críticas

Durante la pronunciación de un discurso contra el aborto durante una reunión política el fin de semana el rapero y candidato a presidente de los Estado Unidos Kanye West se echó a llorar.

Vestido con un chaleco antibalas, Kanye West leyó un extenso discurso en lo que fue el lanzamiento de su candidatura presidencial.

Habló de muchos temas, pero el más polémico de todos es lo relacionado al aborto.

Kanye West se tomó el tiempo para aclarar que no buscaría abolir el aborto se llega a ocupar la Oficina Oval, se lee en La Botana.

El rapero, de 24 años, compartió historias personales, incluyendo la propuesta que le hizo a su esposa Kim Kardashian, para que abortara a su hija North.

Kanye asegura que la intervención divina lo convenció de lo contrario, y los bendijo con North. Además, dijo que Kim se había mantenido firme, diciéndole que ella tendría el bebé.

Sin embargo, el rapero se echó a llorar cuando reveló que su padre también había querido que su madre lo abortara.

“Mi mamá me salvó la vida. Mi papá quería abortarme”, afirmó, “¡No habría habido Kanye West porque mi papá estaba demasiado ocupado!”.

Fuente han revelado a TMZ que Kim Kardashian y su familia están sorprendidos de las palabras del cantante, por ello, las personas que forman parte del círculo social de Kanye creen que necesita ayuda profesional urgente porque está en un episodio bipolar grave.

A pesar de estas revelaciones la esposa de Kanye West no se ha pronunciado al respecto.

Kanye West said Harriet Tubman "never actually freed the slaves".. Ei Where did he study history?? pic.twitter.com/w9Q815cLa4— EdemsGhana Entertainment News (@edemsghana) July 20, 2020