Kanye West orina un Grammy y así le declara la guerra a la industria discográfica

¡Polémica! Nuevamente el rapero Kanye West es tendencia en Twitter.

Kanye West publicó un video donde orina un Grammy para mostrar su molestia con las disqueras a las que acusa de “esclavistas”, debido a lo que considera cobros excesivos para los músicos, reportó Infobae.

El tweet con el video está acompañado con la frase “Trust me ... I WONT STOP”, el cual ya casi alcanza los 200 mil retweet.

El rapero aduce que la mayoría de los artistas no son dueños de sus carreras ni de sus trabajos, ya que ha tratado de comprar los derechos de su música a Universal y ha intentado de dar por terminado su contrato con el sello.

“No publicaré más música hasta que haya terminado mi contrato con Sony y Universal”, aseguró el artista en una serie de mensajes de Twitter que ha ido borrando y añadiendo.

“El 90% de los contratos discográficos del planeta todavía están sujetos a regalías. Un contrato discográfico estándar es una trampa que NUNCA recuperará, y existen todos estos costos ocultos, como las 'tarifas de distribución' que muchas discográficas ponen en sus contratos para ganar aún más dinero. de nuestro trabajo sin siquiera intentarlo”, señala un tuit que compartió hace algunas horas y que ha sido retuiteado 9 mil veces.



West, quien sigue figurando entre las opciones como candidato a ocupar la Casa Blanca en los Estados Unidos, detalla que ninguna de las compañías ha respondido a sus intentos de negociar un acuerdo y “es hora de ir”, en alusión a un aparentemente juicio.

En Twitter los comentarios a favor y en contra de la lucha de West contra las disqueras van y vienen.

“Kanye se está poniendo en riesgo y puede ser que sea el peor artista de la industria, pero sáquense un poco los prejuicios sobre las otras personas y caigan en que está ayudando a liberar a artistas de la mier** de la industria y de Sony como lo quiso hacer el rey, pero lo callaron”, escribió un usuario.

“Cuando Taylor habló sobre la mierda de la industria musical, Kanye la hizo quedar como una mujer loca, que se hacía la víctima. Pero viene un hombre, a exponer a la industria y todos olvidan sus mierdas y lo aman. ‘A man can react a woman can only overreact’ -Taylor Swift”, escribió una chica también en la red social.

Por otra parte, ciertamente, también hay un montón de memes respecto a las acciones del rapero.

