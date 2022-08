Kanye West reacciona a la ruptura de Kim Kardashian y Pete Davidson

Este fin de semana trascendió que Kim Kardashian y Pete Davidson han puesto fin a su relación tras nueve meses de su apasionado y sonado romance.

“Se separaron amigablemente esta semana debido a la distancia y los horarios”, reveló una fuente anónima.

Pero el ahora autonombrado "Ye", o mejor conocido como Kanye West y su forma de actuar como un ex tóxico, están de vuelta creando polémica en las redes sociales.

Esta relación ha sido una historia de amor que, sin duda, ha estado marcada por los actos públicos en los que Kanye West, exmarido de Kim, ha vertido su odio sobre el comediante, hasta el punto que ha creado canciones en los que hablaba de su muerte y queriendo volver con la con su exesposa a toda costa.

Durante los últimos meses, "Ye" ha estado bastante más tranquilito, pero ahora, a tan solo dos días de hacerse pública la ruptura de su ex con el cómico, ha vuelto a dar de qué hablar y ha reaccionado ante el hecho.

Y, como ya es costumbre en él, ha sido a través de su perfil del Instagram, donde ha publicado una portada de "The New York Times" con una noticia a modo de esquela que dice: “Skete Davidson dead at age 28” (“Pete Davidson ha muerto a los 28 años”). ‘Skate’ era como se refería a Pete en la época en la que no dejaba de increparle.

Hasta ahora, era la única publicación que Kanye West tenía en redes sociales; sin embargo, al recibir reclamos de parte de sus seguidores por la manera tan poco profesional que reaccionaba a la vida personal de su exesposa, la imagen fue borrada.

Pero esto no fue impedimento para que las críticas en su contra continuaran, pues hubo internautas que recurrieron al screenshot para seguir atacando la manera inmadura de opinar al respecto.

Pocos días antes de que Kim Kardashian y Pete Davidson lo dejaron, se rumoreó que entre la empresaria y Kanye West podría haber un acercamiento, ya que una camiseta de la famosas parecía ser un guiño a su ex.

Así que desde que se hizo oficial, muchos apuntan a que el exmatrimonio podría volver, aunque fuentes cercanas a ellos dicen que Kim y Kanye solo se llevan bien y se mantienen unidos de alguna forma por el bien de sus cuatro hijos en común: North, Saint, Chicago y Psalm.

