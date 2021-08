Karen Chalmers: 'No me escriban para preguntarme a dónde pueden llevar un animal, porque no hay dónde'

La presentadora de televisión Karen Chalmers pertenece al grupo de panameños que protege a los animales.

Versión impresa

Ella es una de las que actúa y alza la voz por los que están desamparados.

No obstante, Karen Chalmers ha dejado claro que no hay un lugar dónde recojan a estos animales que no tienen hogar.

Karen Chalmers ha dicho esto, pues son muchos los que le escriben consultándole dónde llevar animales solo porque alguien ya no los quiere.

Por esta razón, la presentadora del programa matutino, escribió en sus historias de Instagram un mensaje claro.

"No existe tal cosa en Panamá como: 'un lugar donde pueda llevar' al gato o perro que no quiero, o a los gatos o perros que hay por mi casa", escribió.

Añadió: "Somos pocas los que diariamente, la mayoría de las veces con nuestros propios recursos, atendemos casos diversos de animales en la calle y intentamos cambiar su situación, pero, ¿adivinen?".

Respondió esta pregunta: "No es fácil, cuesta plata, quita tiempo y desgasta emocionalmente".

"Así que les pido, por favor, no me escriban para preguntarme dónde pueden llevar un animal, porque en verdad no hay dónde", señaló.

VEA TAMBIÉN: Angelina Jolie se estrena en Instagram con la denuncia de una niña afgana

"Alimento a más de 50 gatos a diario, rescato, atiendo situaciones urgentes y consigo hogares con dinero de mi bolsillo y algunas donaciones que solicito cuando el caso es grave", resaltó.

Finalizó: "Estoy a la orden para orientar a quien se quiera sumar a difícil y eterna causa de atender la mendicidad animal en Panamá".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!