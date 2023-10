Karol G explica la razón por la que no viene a Panamá

Hace unos días Karol G anunció que estará realizando próximamente su gira “Mañana Será Bonito Latam Tour”.

La cantante reveló las fechas y paradas de la gira a sus más de 66.1 millones de seguidores en Instagram.

No obstante, muchos panameños quedaron sorprendidos al conocer que el país no aparece en el calendario del tour.

Decenas de comentarios inundaron las redes sociales demostrando el descontento de los adeptos de "La Bichota", quienes esperaban su concierto en Panamá.

Esta exclusión del istmo y de otros países de Latinoamérica llevó a la artista colombiana a abordar el tema a través de su canal de difusión de Telegram.

Karol G explicó que la decisión se debió a cuestiones que escapaban a su control y se disculpó por no poder incluir a estos países. Karol G citó los desafíos logísticos y la incapacidad de proporcionar la infraestructura necesaria para su elaborado escenario como las principales razones de la exclusión.

“Hubo lugares donde no pudimos tener la infraestructura para la gira, y me pareció injusto que algunas personas vivieran la experiencia a medias. Entonces me entristece no poder ir a muchos países que amo y que sé que la gente les tiene un cariño muy especial”, dijo.

A pesar de este revés, Karol G compartió algunas noticias emocionantes para sus fanes europeos. Anunció que se informarían fechas para Europa , con actuaciones previstas para el verano de 2024. Esto da esperanza a sus fans internacionales que estaban decepcionados por la exclusión de ciertos países.

Karol G continúa causando sensación en la industria musical con su exitoso álbum y su próxima gira. Si bien algunos fanáticos pueden sentirse decepcionados por la exclusión de ciertos países, aún pueden esperar futuras presentaciones y posibles adiciones al itinerario de la gira.

