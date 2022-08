Karol G fusiona la sensualidad y el terror en su sencillo 'Gatúbela'

Terminó con éxito el “Bichota Tour”, se hizo un cambio de look, abrió las oficinas de “Girl Power Inc” en Colombia y hace menos de 24 horas estrenó “Gatúbela”, sencillo del que todos están hablando.

“Gatúbela”, en colaboración con Maldy, es el primer sencillo que la colombiana estrena con su melena roja y que muestra su lado más sensual y salvaje.

“Es una canción que literalmente le va a sacar motas al pantalón. Cuando la hicimos fue una chim** de momento y de fiesta. Para mí la imagen es muy importante y le hicimos un video que parece hasta una película de terror el final, me encantan las películas de terror”, comentó Carolina Navarro, nombre de pila de la artista, previo al estreno del sencillo.

El video, bajo la dirección de Pedro Artola, está cargado de sensualidad, mucho perreo y al final concluye con un final inesperado, tal y como adelantó la colombiana, quien exploró el lado aterrado de “Gatúbela”, personaje ficticio de la serie de cómics y películas de Batman.

“Es mi forma de ver una Gatúbela, siempre he dicho ‘por qué la disfrazan de gata y ya, por qué no se van de otro flow y hacen una película de terror que sea una felina que no sabe lo que hace ni se acuerda’ y puede expresar muchas cosas en esta canción”, añadió.

“Gatúbela” acumula más de 4.4 millones de reproducciones, más de 36 mil comentarios y en Panamá lidera las tendencias de Youtube, por encima de “Neverita” de Bad Bunny y “Mercedes Tintea” de Anuel AA, tema que estrenó el mismo día que el de Karol G.

En pocas horas “Gatúbela” ha sido un éxito y se podría decir que ha igualado en popularidad a “Provenza”, el último tema que la cantante lanzó con su cabello azul.

“Perreo del bueno”, “Ricota”, “Sin Maldy no hay perreo”, “Perreo obligatorio este fin”, “Ya hacía falta un perreo old school”, “Sin Maldy ni Karol no hay perreo” y “Mami rompiste como siempre”, son algunas de las reacciones.

Pero esto no es todo, con motivo al lanzamiento, la “Bichota” publicó una galería de fotografías, siete instantáneas en total, en su cuenta de Instagram (@karolg) y una de las imágenes capto más la atención de sus seguidores, un desnudo, el cual ha sido motivo de muchos halagos.

Por otra parte, algunos de los que han visto el video de “Gatúbela”, afirman que las imágenes le recuerdan a “Toxic” y “I'm A Slave 4 U” de Britney Spears, o una fusión de la princesa del pop con Rihanna o Christina Aguilera.

