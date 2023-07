Karol G hace historia en concierto gratuito de 'Today Show'

La cantante colombiana Karol G ha hecho historia en los conciertos gratuitos de “Today Show”, de la cadena NBC, al atraer a la multitud más grande que ha tenido el mencionado evento.

Más de 15 mil personas asistieron al concierto que ofreció la oriunda de Medellín en la popular plaza del Rockefeller Center en Manhattan, el viernes 30 de junio.

El evento arrancó a las 8:00 a.m., sin embargo, desde la noche anterior había personas alrededor de la plaza, ya que no querían perderse ningún detalle de la presentación de “La Bichota” como parte del Citi Concert Series.

Las fotografías del concierto muestran a una gran multitud alrededor del escenario en el que Karol G interpretó las canciones de su más reciente álbum llamado “Mañana será bonito”.

Junto a una banda conformada por mujeres, la cantante interpretó el sencillo homónimo del disco, “TQG”, tema que lanzó en colaboración con Shakira, y “Amargura”.

El concierto gratuito en Manhattan se produce tras estar cuatro meses alejada de los escenarios y a un mes de que inicie con su gira en Estados Unidos.

“Casi 4 meses de no subirme a un escenario… y aunque el tiempo pasa rápido para mí se hizo eterno no tener ese momento con ustedes. Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos… Hoy fue mi debut en el escenario del @todayshow, escenario que han pisado leyendas de la música y siendo nuestra primera vez fuimos más de 15 mil personas rompiendo un nuevo récord después de 24 años. ¿Cómo se aterriza a esto? GRACIAS a todos por tanto amor… Todo esto es tan mío cómo de ustedes, DE NOSOTROS. Los veo en el tour puessss… pa’ pasar una chimba y PA’ SEGUIR CUMPLIENDO SUEÑOS QUE ESTA VIDA SE HIZO PA ESO”, escribió la colombiana en Instagram.

La próxima gira de la artista iniciará en Chicago, el próximo 3 de agosto.

A saber

Cuando estaba por comenzar el concierto la multitud corrió para acercarse al escenario, algunos empujaron una valla metálica de seguridad y personas cayeron al suelo.

Como resultado del desorden no se reportaron personas heridas y el evento se desarrolló sin ninguna novedad.

