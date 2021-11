Karol G sufre un accidente en una presentación en FTX Arena: 'Se me partieron todas las uñas'

La colombiana Carolina Navarro, conocida en la escena artística como Karol G, sufrió un accidente mientras se presentaba en el FTX Arena, en Miami.

Karol G estaba interpretando el tema “Ahora me llama” mientras se encontraba en la cima de una escalera de por lo menos 10 escalones y cuando se disponía a bajar tropezó, precipitándose escaleras abajo.

La cantante rodó por lo menos dos veces y cuando cayó al suelo se tomó unos segundos, se puso de pie y continuó el show, dijo: “Lo que tú digas me resbala”.

La actitud asumida por Navarro ante la situación fue aplaudida y ovacionada por el público que asistió a la presentación, la cual forma parte de la gira “Bichota tour”.

La velada continuó y esa misma noche Karol G se tomó unos minutos para dirigirse al público y hablar sobre el percance que tuvo durante el espectáculo.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla (entre risas)... me duele to’, me duele to’”, bromeó.

“Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado esta arena por primera vez en mi vida”, añadió mientras se llevaba las manos a la cara para secarse las lágrimas.

La caída de Karol G quedó documentada desde todos los ángulos y también se aprecia que mientras se presentaba en el FTX Arena usaba unas botas blancas altas y como una de sus bailarinas intento auxiliarla.

El videoclip ha sido compartido en las plataformas de redes sociales y han aplaudido la profesionalidad y actitud de la cantante.

Las presentaciones continúan por otras ciudades de Estados Unidos y el 4 y 5 de diciembre, regresa a su ciudad natal, Medellín.

Fuerte caída de la Bichota Karol G (@karolg) en pleno concierto en Miami. No importa cuántas veces te caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas. quería una noche perfecta y el público no la abandonó. pic.twitter.com/xFEgrWEKKn— Brian Ortiz (@brian_ortiz10) November 27, 2021

Karol G tuvo una caída fuerte en el concierto de hoy y estas fueron sus palabras al respecto, TE AMAMOS REINA, ERES DE ADMIRAR @karolg pic.twitter.com/B5wHluzTLC— Karol G STREAM (@streamkarolg) November 27, 2021

