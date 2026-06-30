Karol Wilson llevará la voz de Panamá a Operación Triunfo USA

La cantante panameña Karol Wilson fue confirmada como una de las participantes de la primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos, el concurso musical que estrenará Telemundo el próximo 7 de julio. La artista representará a Panamá tras superar las distintas etapas del proceso de selección, convirtiéndose en la única panameña que logró un cupo en la academia.

De las audiciones al escenario internacional

Wilson inició su camino en el programa durante las audiciones realizadas en Nueva York, donde logró avanzar entre cientos de aspirantes gracias a su desempeño vocal y presencia escénica. Más adelante superó una exigente fase grupal en Miami, paso que consolidó su clasificación al reality.

La cantante describió anteriormente esta experiencia como un antes y un después en su carrera, al tratarse de su primera participación en una plataforma internacional de este nivel.

Una vitrina para el talento panameño

Durante el proceso de selección, Karol Wilson manifestó que uno de sus principales objetivos era representar al país y demostrar el potencial de los artistas panameños ante una audiencia internacional.

Su participación ha generado muestras de apoyo en redes sociales, donde seguidores celebran que Panamá tenga representación en un formato que ha servido de impulso para numerosos artistas desde su creación en España.

¿Qué es Operación Triunfo Estados Unidos?

La versión estadounidense del reconocido formato reunirá a 20 concursantes que convivirán en una academia de formación artística mientras reciben clases de canto, interpretación, baile y preparación escénica.

Cada semana ofrecerán presentaciones en vivo y serán evaluados por un jurado, profesores y la audiencia, que decidirán quiénes continúan en competencia hasta elegir al ganador de la primera edición. El programa será transmitido por Telemundo y también estará disponible en Peacock.

Con su ingreso a la competencia, Karol Wilson afrontará uno de los mayores retos de su carrera y tendrá la oportunidad de proyectar su talento ante millones de espectadores en Estados Unidos y América Latina.