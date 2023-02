Kathy Phillips: 'Me da impotencia que aún no logro recuperar mi voz'

La presentadora de televisión Kathy Phillips tiene problemas con su voz desde hace un par de meses. Esto es algo, que por supuesto, la tiene triste, pero ella no se rinde.

Kathy Phillips publicó un video en donde dice que aún no recupera su voz y se siente impotente por esta situación.

En el video mencionado Kathy Phillips intenta grabar un video cantando la canción "Al Final" de Lilly Goodman, pero se le dificulta y las lágrimas la invadieron.

Sin embargo, sus seguidores y algunas caras de la farándula local le dejaron mensajes de apoyo.

"A mi hermano le pasó y resulta que es alérgico a los detergentes, ya está bien Gracias a Dios fuerzas", le escribió Doralis Mela; " Pa’ atrás nunca!!!! Voy a ti", le dijo RD Maravilla; y "Te amo hermana! Todo menos dejarse! Tu sigue pa’ lante con todo!", comentó Any Tovar.

Además, al lado del video escribió un extenso mensaje que empieza así: "Seguramente otras páginas tomen este video y empiece la gente a comentar lo que se le venga en gana y sí posiblemente la culpa sea solo mía por subirlo a mi red… pensé en subirlo, pero al parecer es pecado llorar, sentir y compartir debilidad, al parecer hay cláusulas en redes que todo lo que se suba debe ser perfecto… el que me conoce sabe que lo que ven es lo que hay!"

"Y hoy solo quise grabar mientras intentaba cantar esta canción por que tengo meses intentando recuperar mi voz, pero se me revolvieron los sentimientos del 2015 en uno de los episodios más duros que vivido en mi vida, y recuerdo cómo cuestionaba a Dios por todo lo que estaba viviendo…", se lee.

Añade: "Al final camino del hospital escuché esta canción y fue como si Dios me estuviera hablando….tal cual como dice la letra, todo obra para bién".

Continúa: "Me da impotencia que aún no logro recuperar mi voz… si hay algo que mueve mi alma es cantar y no poder todavía esta siendo muy duro de sobrellevar…"

"Algunos creen que los que trabajamos en medios o en el mundo del entretenimiento somos de hule, pero no, la frustración es parte del viaje…", reflexionó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

"Yo siempre he sido un libro abierto con ustedes y créanme que valoro a cada uno de los que está aquí ya sea para positivo o negativo, están y es lo que les agradezco…", dijo.

Finalizó: "Si le sirve esta canción al menos a uno de esta insta familia o alguien que la necesite, se llama: Al Final de Lilly Goodman".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!