Kathy Phillips, su hija estuvo hospitalizada

La cantante y expresentadora de televisión Kathy Phillips y su familia han pasado momentos difíciles, su hija, Lyann Victoria, ha estado hospitalizada por quebrantos de salud.

Afortunadamente Lyann Victoria está mejor y continúa con su recuperación en la comodidad de su casa, sin embargo, es una experiencia que Phillips no desea repetir.

Phillips no especificó el problema que aquejaba a la pequeña, pero si compartió un emotivo mensaje acompañado de un videoclip de la estancia de Lyann Victoria en un hospital de la localidad.

Comentó que son ocho días que no quisiera repetir y como padres no hay nada más difícil que tener a un hijo en una situación así. “(…) yo quería meterla en la panza de nuevo para que todo lo que hicieran fuera a través mío”, dijo Phillips.

Aseguró que Dios le dio una hija que es la fortaleza personificada, nunca perdió la sonrisa y siempre estuvo al 100.

“(…) Le tomaba fotos para mandarle a la abuela, grababa videos para poner al día al papá de su mejoría mientras nos buscaba cosas en casa… y hoy al sentarme a verlos decidí compartirles la frase que me dijo Lyann al momento de tener que canalizarle la otra manito porque ya la venita de la izquierda no daba más… me dijo: ‘Bueno mamá no importa, aún me queda una mano para pintar y jugar contigo’”, escribió la expresentadora.

La respuesta de Phillips fue “sí, mi amor” y le pidió a la enfermera que cuidará de Lyann Victoria unos minutos mientras ella iba al baño, donde no pudo contener las lágrimas y cuando se repuso regresó con ella.

Phillips aseguró: “¡Ellos nos enseñan tanto! Pasara lo que pasara siempre ella veía el lado POSITIVO y cada día era uno MENOS para volver a casa”.

Hacer público un momento tan difícil y emotivo para Phillips y su familia tiene un solo propósito, solidarizarse con quienes pasan por una situación similar y recordar que a pesar de las dificultades Dios siempre muestra el camino para seguir sonriendo y viviendo.

“Gracias a Dios regresamos a casa, ella sigue mejorando y sigue firme en su recuperación”, concluyó.

