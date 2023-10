Katy Dolande: 'Terminaron, ¿no sabías?'

A finales del mes de abril pasado, el locutor y escritor, Juanpi Dolande, presentó a su novia. Desde este momento se veía en redes sociales como la pareja disfrutaba su relación.

No obstante, en septiembre Juanpi Dolande cumplió un año más de vida y en la celebración estuvo ausente Lineth Hilton, su novia.

En ese momento, los comentarios comenzaron a inundar la publicación del festejo del locutor, pues preguntaban por Hilton.

Ninguna de las partes se refirió en ese entonces a la supuesta ruptura o si se habían tomado un tiempo.

Desde ese instante no se supo nada al respecto y las fotos de ambos en sus redes sociales se esfumaron.

Sin embargo, su hermana Katy Dolande publicó hace unos días una imagen donde aparece la familia completa.

Tras esta publicación una seguidora preguntó: "¿Y Lineth?

Katy Dolande no dudó en responder: "Terminaron, no sabías? Estas desactualizada querida".

Pero, el asunto no culminó aquí pues la seguidora hizo otro comentario: "No me alegra, se veían muy felices".

Dolande y Hilton se conocieron en la universidad, ella es actriz y locutora en el programa “El reventón de la mañana”.

