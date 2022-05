Katy Perry: La cantante sufre un accidente vestida de sirena en la tarima de American Idol

La noche de este domingo la magia de Disney se apoderó del espacio televisivo de "American Idol", todo transcurría normal hasta que la cantante Katy Perry de una silla.

Katy Perry estaba sentada en su silla de jurado y al tener sus piernas encima del escritorio, la artista se cayó hacia atrás. Estaba vestida de sirena.

Su compañero Lionel Richie procedió a ayudarla. Los otros sonreían.

“¿Estás bien? ¿Estás bien?”, le preguntó el presentador Ryan Seacrest.

Al menos la cantante estadounidense tomó el momento de manera jocosa, incluso nunca soltó el tenedor con el que la sirenita peina su melena roja.

Katy Perry lucía un vestido como la sirenita Ariel de la película "The Little Mermaid".

La artista es parte del jurado de American Idol junto a Luke y Lionel.

Cantante

Katheryn Elizabeth Hudson, es el nombre real de Katy Perry. Ella es empresaria y modelo estadounidense, que saltó a la fama en 2008 con "I Kissed a Girl" y "Hot N Cold" de su álbum debut "One of the Boys".

Katy Perry ha recibido numerosos premios, incluyendo cuatro menciones en el Libro Guinness.

En julio de 2012, lanzó un documental autobiográfico titulado Katy Perry: Part of Me, en él dio detalles de la disolución de su breve matrimonio con actor y comediante Russell Brand.

