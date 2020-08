Katy Perry temía no desarrollar su instinto maternal

La cantante Katy Perry confesó que en los primeros meses de su embarazo tuvo miedo de no desarrollar su instinto maternal.

La cantante, de 35 años, reveló que antes de quedar embarazada tuvo que reprogramar su mente para poder concebir su propia visión de la maternidad, se lee en La Botana.

Según las declaraciones de Katy, ella quería sacudirse las estrictas normas en las que fue criada, la educación cristiana que recibió de sus padres durante su infancia y adolescencia, llena de tabúes e ideas que no van de acuerdo con la sociedad actual.

Katy y Orlando Bloon ya han hablado del tipo de educación que quieren para su hija.

“Animaremos a seguir sus ambiciones creativas, a desarrollar el pensamiento crítico, y por supuesto a tener libertad de elección a lo largo de toda su vida”, dijo Katy.

La pareja está a la espera del nacimiento de su hija y en simultáneo Katy está promocionando de su quinto álbum "Smile", hasta el momento, solo se han revelado cuatro sencillos del disco.

Teary Eyes y Cry About It son los dos últimos sencillos que se dieron a conocer.

Escándalo

Por primera vez, Katy Perry se refirió a las acusaciones de acoso sexual que realizó el actor y modelo Josh Kloss, coprotagonista del icónico video "Teenage Dream".

A través de sus redes sociales Josh Kloss calificó a la cantante como "abusiva y denigrante" cuando trabajó en el rodaje del videoclip.

"No quiero decir 'culpable hasta que se demuestre lo contrario', pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello", ha declarado en una entrevista Katy Perry al diario The Guardian.

La cantante estadounidense, que dice preferir "no añadir ruido al ruido, solo verdad", se ha mantenido igualmente cauta al ser requerida para desmentir las acusaciones en su contra bajo la excusa de que no comentar todo lo que se dice sobre ella y porque, en su opinión, "es una distracción del auténtico movimiento MeToo".

