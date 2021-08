Kim Kardashian asistió a un evento de Kanye West, el lanzamiento de su álbum 'Donda'

La estrella de reality show estadounidense Kim Kardashian asistió a la ceremonia de lanzamiento del último álbum de su exmarido Kanye West, "Donda", meses después de que ella solicitó el divorcio.

La estrella de "Keeping Up With the Kardashians" asistió al evento con sus hijos en Atlanta.

Kanye y su exesposa, Kim Kardashian, se vistieron con atuendos a juego en su segundo evento de transmisión de "Donda" después de que Kim llegó a Atlanta desde Los Ángeles con sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

La fiesta de lanzamiento del álbum de "Donda" se llevó a cabo en el estadio Mercedes-Benz.

Kim recurrió a Twitter y compartió un video de la presentación en vivo de Kanye. Kanye interpretó "Love Unconditionally" en la que le suplicó a Kim que "volviera" con él.

Kim Kardashian también estuvo el 22 de julio, cuando Kanye realizó una escucha de "Donda" antes de la fecha de lanzamiento de su décimo álbum de estudio.

El álbum del ganador de 22 premios Grammy contiene colaboraciones con artistas como Jay-Z, Travis Scott, Lil Baby y Roddy Rich.'



Sin importar el divorcio, la estrella de televisión y sus cuatro hijos, Kim Kardashian, fueron a apoyar a Kanye al lanzamiento de "Donda".



El lanzamiento de "Donda", nombre de la madre del rapero y quien falleció en 2007, estaba programado para el 23 de julio, 12 horas después del evento.

Datos

Estudiantes universitarios de los alrededores estaban entre los invitados, West donó miles de entradas.

Habían invitados de Clark Atlanta, el Morehouse College o el Spelman College.

