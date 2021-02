¿Kim Kardashian documentará su proceso de divorcio en 'Keeping Up With The Kardashians'?

El divorcio de Kim Kardashian ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

Aunque solo han pasado unos días desde que saliera a la luz que Kim Kardashian ha dado finalmente los pasos necesarios para disolver legalmente su matrimonio con el rapero Kanye West, parece que la celebridad ya está pensando en sacarle provecho.

Fuentes de su entorno aseguran ahora que la celebridad documentará su proceso de divorcio, así como todas las emociones y circunstancias tan particulares que, a buen seguro, se desprenderán de tan difícil coyuntura, en la última temporada de su ya emblemático programa de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians', por lo que es de esperar un cierre a lo grande del espacio televisivo que lleva ya 14 años al aire.

La relación con Kanye West no es lo único que termina para Kim Kardashian, pues, su reality show ‘Keeping Up with The Kardashians’ también llegará a su fin este 2021.

De acuerdo a E!, cadena de televisión encargada del programa, las grabaciones terminaron a finales de enero y el primer episodio de esta 20º y última temporada será transmitido en marzo.

Dicho esto, el medio The Mirror informó de manera exclusiva que Kim ha tenido cámaras siguiéndola en los últimos nueve meses de su matrimonio con el rapero, "por lo que su divorcio no será documentado en uno, sino en dos realities".

Y es que, una vez que "Keeping Up with the Kardashians" llegue a su fin, la familia se mudará a Hulu (propiedad de Disney) para iniciar con un nuevo reality show.

“Las Kardashian-Jenner crearán nuevo contenido bajo un acuerdo de varios años, que se emitirá en exclusiva en Hulu en Estados Unidos y en múltiples territorios de forma internacional a través Star”, informó la compañía.

Por su lado, la presidenta de Walt Disney TV, Dana Walden, señaló que el espectador de Hulu se caracteriza por consumir realities y series sin guión, por lo que se prevé una exitosa llegada para las Kardashian a la plataforma.

Mientras el proceso legal avanza y la última temporada de KUWTK se estrena, Kim Kardashian ha decidido cambiar todos los códigos de acceso a su mansión para mantener alejado a Kanye West, así lo informó una fuente cercana a la socialité para el medio Heat World.