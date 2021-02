Assilem dice que usurparon su identidad para crear una cuenta de Only Fans

Una vez más la joven Assilen Delgado ha dado de qué hablar, pero, ¿por qué?

Al parecer hay una cuenta de Only Fans donde han usurpado su identidad.

En sus redes sociales, Assilem, conocida popularmente como “La Polla” pidió a sus seguidores que denunciarán dicha cuenta.

Al respecto escribió que tenían una mujer tocándose y que, por supuesto, no era ella.

Añadió: “Obvio que no soy yo. Cómo pueden tener tiempo para esto”.

“Esta página no es mía, denuncien por fis”, solicitó.

Debemos recordar que hace unos días Assilem Delgado dejó claro que a ella no le interesa abrir una cuenta de Only Fans.

En este entonces dijo que en sus planes no está unirse a la plataforma, porque piensa que hay otras maneras de hacer dinero.

“A ver bebé en mi plan no está abrir ningún Only Fans. Creo que hay muchas formas de generar dinero y no necesariamente vendiendo tus fotos o video a personas que ni conoces”, comentó en ese momento.

Tampoco critica a las personas que lo hacen, pero que no es algo para ella.