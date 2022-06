Kim Kardashian le provocó 'daños significativos' al icónico vestido de Marilyn Monroe

Un mes después de que Kim Kardashian utilizó el icónico vestido de Marilyn Monroe, diseño de Jean Louis, trascendió que la prenda valorada en $5 millones y con más de 6 mil cristales bordados sufrió “daños significativos”.

Kim Kardashian utilizó la prenda, la cual fue usada por Marilyn Monroe para cantarle “Feliz cumpleaños” al expresidente John F. Kennedy el 19 de mayo de 1962, a inicios de mayo en la Met Gala 2022.

Supuestamente la socialité perdió 7 kilos para enfundarse en la histórica prenda, sin embargo, aparentemente no fue suficiente, en las redes circulan algunas imágenes de cómo quedó el vestido.

En las imágenes quedó en evidencia los “daños significativos” que sufrió el diseño de Jean Louis, tiene signos de roturas, faltan algunos cristales y otros cuelgan de un hilo.

El antiguo propietario de la valiosa prenda, Scott Fortner, se la vendió al Museo Ripley's Believe or not, a cargo de la colección más grande con objetos y pertenencias de Marilyn Monroe, y ahora los acusa a ellos y a la exesposa de Ye de los daños que sufrió el vestido.

“Tan comprometidos con mantener ‘la integridad del vestido y su preservación’, ¿valió la pena?”, escribió Fortner en su cuenta del museo The Marilyn Monroe Collection.

“Nunca se le debería haber permitido usarlo. ¡Ahora está empañado!”, “Desgarrador ¿Por qué? Su cirugía exagerada y desproporcionada... la parte de atrás nunca iba a quedar bien con este vestido”, “Personalmente, no me desagrada Kim, pero simplemente no entiendo por qué dejarían que alguien usara este vestido. Simplemente no tiene sentido” y “Extremadamente triste ¡claramente está dañado permanentemente para siempre!”, son algunas de las reacciones por los daños que sufrió la icónica prenda.

Cabe mencionar, que unos días después de celebrada la Met Gala 2022 se prohibió el uso de prendas de valor histórico en futuras ediciones y el Consejo Internacional de Museos emitió un comunicado, donde manifestaron su posición.

“Las prendas históricas no deben ser utilizadas por nadie, ni por figuras públicas ni privadas. Es mejor prevenir que tener que curar. El trato incorrecto destruirá un objeto para siempre”, comunicó la organización.

Asimismo, aseguraron que la forma en la que fue usada la prenda fue incorrecta, cuando Monroe lo utilizó no llevaba ropa interior, algo que la socialité y su equipo ignoraron.

Además, la prenda fue diseñada a la medida de Monroe y elaborada con seda soplada, material que ya no se fabrica, por lo tanto, es muy difícil de conseguir, por lo que si sufría algún daño sería irreparable.

