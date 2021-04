Kim Kardashian tiene una vela que huele a sus orgasmos

A estas alturas ya no es una novedad que la actriz y empresaria Gwyneth Paltrow sorprenda con sus peculiares recomendaciones bajo su marca Goop.

Versión impresa

Gwyneth Paltrow ha creado un imperio, donde vende productos carísimos y recomiendas “remedios alternativos”, que en muchas ocasiones carece de rigor científico.

La actriz, quien tiene una vela con olor a su vagina, enciende la polémica cada vez que recomienda algún tratamiento o productos.

Nuevamente ha hecho de la suyas, esta vez, Gwyneth Paltrow embotelló el olor de un orgasmo de la socialité Kim Kardashian en una vela.

Para promocionar el nuevo producto envió un “kit” a figuras mediáticas conformado por un vibrador, lubricantes y una velita con un “Esto huele como el orgasmo de Kim”.

Kim Kardashian compartió en sus historias de Instagram una fotografía del “Kit” y dijo: “Nunca he estado más excitada… por una vela. Gracias Gwyneth Gwyneth, te quiero. Gracias Goop”.

Pero si te has entusiasmado por adquirir la vela, te contamos que por el momento no está de venta al público, no obstante, puedes recrear el “Kit” escogiendo los mismos productos, solo que el caso de la vela podrás añadir al carrito la “This Smells like my vagina” y “Esto huele a mi vagina”.

De acuerdo a Harper´s Bazaar la venta de la mencionada vela ha sido todo un éxito que para poder adquirirla hay una larga lista de espera.

VEA TAMBIÉN: 'Luis Miguel: La Serie': ¿Por qué Televisa habría vetado esta historia de Netflix?

“This Smells like my prenup", es otra vela aromática que también promete arrasar en ventas y que recientemente fue lanzada al mercado.

A saber

En Netflix hay una serie llamada “Goop Labs”, donde Gwyneth Paltrow habla sobre su empresa. Este año se estrenará la segunda temporada y donde ahondara sobre los orgasmos femeninos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!