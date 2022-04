Kurt Russell es captado caminando sin camisa en la avenida Balboa

La estrella de Hollywood Kurt Russell y su pareja Goldie Hawn continúan en el país y su visita ha sido toda una novedad, han sido captados caminando por las calles de la ciudad.

Desde que trascendió que la pareja se encuentra en el país no han pasado desapercibidos, en las redes sociales hay varias imágenes y videos de los actores.

Tanto Russell como Hawn han sido visto luciendo ropa cómoda, lo cual es muy conveniente teniendo en cuenta el clima de nuestro país, no obstante, recientemente el intérprete de Mr. Nobody (Rápidos y furiosos) fue visto sin camisa.

Russell se encontraba caminando junto a su pareja por la avenida Balboa con el torso completamente desnudo, lo cual llamó la atención de los transeúntes y de algunos usuarios en las redes sociales.

“Ellos están felices sin Gucci, paparazzi, chófer y guardaespaldas, los ame”, “Jajaja, hay que adoptarlo como panameño, yo lo veo bien fresh por ahí como si nada, se ve que la está pasando bien”, “Este no es su planeta… Llamen a los guardianes” y “El man está viviendo su calor panameño, bronceado y todo”, son algunos de los comentarios.

En redes, en el marco de la visita de la pareja de actores, varias personas han comentado cuáles son las interpretaciones favoritas de Russell, entre las más mencionadas están: Ego (el papá de Quill en Guardianes de la Galaxia), Mr. Nobody (Rápidos y furiosos), Santa Claus (Crónicas de Navidad), Michael Zane (3000 millas al infierno) y otros.

Kurt Russell, de 71 años, y Goldie Hawn, de 76, son una de las parejas más queridas de Hollywood, se conocieron en el set “The One and Only, Genuine, Original Family Band”, en 1968.

Russel y Hawn están juntos desde 1983, es decir, tienen 39 años en unión libre, un hijo en común y siete nietos.

A la pareja le encanta viajar, hace 10 meses estuvieron en el sur de Francia, disfrutando de Cannes, ciudad que es reconocida mundialmente por acoger uno de los festivales más importantes de la industria cinematográfica.

Adicional, el año pasado, la pareja también estuvo por Grecia junto a la actriz Kate Hudson, hija de Hawn, su pareja Danny Fujikawa y su pequeña hija Rani.

Grata visita de los esposos Goldie Hawn y Kurt Russell en Ciudad de Panamá. pic.twitter.com/38jOFqnKxf— Calles PTY #MovilidadUrbana (@CallesPty) April 27, 2022

#ShowCri Kurt Russell y Goldie Hawn han visitado varias zonas de la capital y decidieron pasear por la Cinta Costera. También los han visto por el Casco Antiguo. Testigos afirman que les ha gustado que nadie los reconoce o los molesta. pic.twitter.com/VVI69rxGhU— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 27, 2022

